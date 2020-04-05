Топ-10 советских комиков, чьи фильмы спасут от уныния и депрессии в самоизоляции

В период пандемии поток негативных новостей снежной лавиной сваливается на россиян. В такой ситуации требуется поддерживать здоровый настрой и хорошее настроение. В этом вам помогут старые-добрые советские комедии.

Лучшие комики того времени только своим появлением на экране, еще не произнеся не слова, уже вызывали улыбку. О них рассказывает журнал «Телепарк».

Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Известный советский кинорежиссёр Григорий Рошаль сказал как-то актёру Михаилу Пуговкину: «Миша, у вас не лицо, а целая кинобудка!». Так и было: сыграть актёр мог что угодно, а его появление на экране гарантировало фильму успех.

Его одна из самых ярких ролей — Яшка-артиллерист из «Свадьбы в Малиновке», который за два эпизода очаровал зрителей. Всего несколько минут он провёл на экране и в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», но «паки-паки иже херувимы» режиссёра Якина цитируют до сих пор.

Авантюрный и пышущий жаждой наживы отец Фёдор из «12 стульев» перетянул на себя часть поклонников Ролана Быкова из другой экранизации.

Андрей Миронов

Андрей Миронов Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Миронов был одним из самых популярных советских комиков, его яркий, искромётный талант создавал на экране всеми любимые образы. Очаровательный мерзавец Гена Козодоев в «Бриллиантовой руке», ветреный донжуан в «Соломенной шляпке», великий комбинатор в «12 стульях» — эти роли лишь укрепили славу Андрея Миронова, как величайшего советского комика. А дуэт Папанова и Миронова в «Бриллиантовой руке» и сейчас считают лучшим комедийным дуэтом советского кино.

Георгий Вицин

Георгий Вицин Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Георгий Вицин часто изображал на экранах пьяниц (и делал это в высшей степени достоверно), но в реальности был абсолютно равнодушен к алкоголю. Никогда не курил, с ранней юности системно занимался йогой, не ел мяса, лечился только травами.

Его комедийный талант раскрыл режиссёр Леонид Гайдай. После съемок серии фильмов о троице «самогонщиков», Вицин был признан одним из лучших советских комиков. Затем были роли в популярных комедиях «Семь стариков и одна девушка», «12 стульев», «Джентльмены удачи».

Яркий талант Вицина проявился в картине «Женитьба Бальзаминова», где 47-летний актёр очень органично и убедительно изобразил 25-летнего глуповатого Мишу Бальзаминова, охотника за богатым приданным.

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Режиссёры воспринимали Анатолия Дмитриевича как гениального комедийного актера, а он хотел большего, грезил о драме. Но комедийное амплуа нисколько Папанова не тяготило. Он постоянно доказывал: многое в мире кажется добрее, если показывать его через смех.

Вспомните тестя в «Берегись автомобиля» — подполковника в отставке Сокола-Кружкина. Роль была небольшой, но запомнилась зрителям и стала визитной карточкой актёра. Даже контрабандист Лёлик в «Бриллиантовой руке» получился каким-то наивно-добрым лопухом. А озвученный Папановым Волк из «Ну, погоди!», задуманный как персонаж отрицательный, по популярности в разы переплюнул до тошноты положительного Зайца.

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров Кадр из фильма «Корона Российской империи , или Снова неуловимые»

Ни один сборный концерт артистов советского кино не обходился без участия Крамарова — иные зрители, за отсутствием мест в зале, буквально висели на люстрах. Увидеть своего кумира было для них истинным удовольствием.

Савелий выходил на сцену и с серьёзным лицом говорил: «Я снимался в кино только в роли пьяниц и дураков — очень рад, что вы встречаете меня как родного…»

Никто другой таких шуток отпускать не смел, а он мог себе позволить. Его жесты, улыбка, его необыкновенная харизма комедийного актёра всегда вызывали смех. Коронную фразу его героя из «Неуловимых мстителей» — «А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И… тишина!» — знают все.

В 1981 году он эмигрировал в Америку, где тоже снимался, но его зарубежная слава и известность была ничтожной по сравнению с зрительской любовью в Советском Союзе.

Юрий Никулин

Юрий Никулин Кадр из фильма «Пёс Барбос и необычный кросс»

Он был больше чем клоун, больше чем артист. Он был великий утешитель, умевший лечить смехом. Комический талант у Юрия открылся благодаря цирку. Его нелепый, но такой привлекательный герой был соседом по лестничной клетке, парнем из нашего двора, попадавшим в разные смешные ситуации.

Он был одним из нас — только чудаком. И когда публика смеялась над ним — она смеялась над собой.

Только в 36 лет он получил свою первую роль в кино. Образ глуповатого Балбеса в комедиях Леонида Гайдая сделал его любимым комедийным актёром миллионов советских зрителей, а застенчивый и неуклюжий Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки» стал, наверное, первым положительным комедийным персонажем в истории отечественного кино.

Фрунзик Мкртчян

Фрунзик Мкртчян Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Комедийный талант и запоминающаяся внешность этого актера удивительно сочетались с его мягкостью, задумчивостью и некоторой трагичностью взгляда его больших темных глаз. Популярность он получил благодаря фильмам: «Тридцать три», «Кавказская пленница», «Не горюй», «Мимино», «Суета сует», «Одиноким предоставляется общежитие».

Его узнавали все. Когда в Государственном Кремлёвском дворце режиссеру Георгию Данелия и актерам, снимавшимся в «Мимино», должны были вручать премии, охрана на входе потребовала у них пропуска. Данелия и Кикабидзе стали рыться в карманах, а Фрунзик строго спросил: «Разве иностранные шпионы в Кремль без пропусков ходят?!», и всех пропустили без проверки, сообщает «Портал интересных статей».

Евгений Леонов

Евгений Леонов Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Видимо, когда Евгению Леонову предложили озвучивать Винни-Пуха в известном мультфильме, создатели фильма как-то отождествляли образ мультяшного героя с известным советским комиком.

Он и правда чем-то напоминал Винни-Пуха, добрый, обаятельный увалень с какой-то детской доверчивостью во взгляде. Даже грубый и хитрый чатланин Уэф не воспринимался как отрицательный персонаж за счёт обаяния актера.

Известность Леонову принесла главная роль в фильме «Полосатый рейс». Комедия побила все рекорды популярности в Союзе, а режиссеры разглядели несомненный комедийный талант артиста, и впоследствии Леонов снялся во множество фильмов («Большая перемена», «Обыкновенное чудо», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза»).

Одна из самых примечательных ролей — это уголовник Доцент, он же заведующий детсадом Трошкин в «Джентльменах удачи».

Александр Демьяненко

Александр Демьяненко Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»

Демьяненко сыграл множество ролей в театре, кино и на телевидении, но самой яркой страницей в его кино биографии и в памяти миллионов его поклонников остались роли незадачливого, милого и чудаковатого Шурика в комедиях Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию». И хотя впоследствии Демьяненко сыграл множество серьезных ролей, он стал заложником одной комедийной роли, которую он возненавидел.

Леонид Куравлев

Леонид Куравлёв Кадр из фильма «Афоня»

Яркий характерный актёр часто снимался в ролях простоватых парней, причём, это были необязательно комедии — в его фильмографии есть и драмы, и приключения и даже единственный советский фильм ужасов («Вий»). Но больше всего зрители любили его комедийных персонажей.

Безалаберный сантехник Афанасий Борщов из «Афони», простодушный мошенник Шура Балаганов из «Золотого телёнка» и изысканный вор Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — роли, в которых видны все грани комедийного таланта Леонида Куравлева.

Леонид Вячеславович единственный из всех советских комиков, представленных в данной статье, сейчас жив. И хотя в последние годы Куравлев отошел от активной актерской деятельности, фильмы с его участием до сих пор любят и смотрят.