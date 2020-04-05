Стали известны самые популярные музеи мира, которые нельзя не посетить

Поскольку коронавирусная инфекция негативно повлияла на новый культурный сезон, эксперты приняли решение подсчитать в самоизоляции, какие музеи были самыми посещаемыми на планете в 2019 году. Выяснилось, что в первую сотню попали шесть отечественных «хранителей старины».

По данным издания The Аrt Newspaper самую большую аудиторию в течение года собрали:

Лувр. Национальный музей Китая. Музеи Ватикана. Метрополитен-музей. Национальный Британский музей. Музей «Тейт Модерн». Национальная галерея Лондона. Государственный Эрмитаж ( 4,96 млн посетителей). Центр искусства королевы Софии в Мадриде. Национальная художественная галерея в Вашингтоне.

Как пишет РИА «Новости», в первую сотню по итогам прошлого года также вошли: Музеи Московского Кремля (17-е место, 3,1 млн посетителей), Государственная Третьяковская галерея (20 место, 2,84 млн), Государственный Русский музей (25 место, 2,39 млн), Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (46 место, 1,48 млн), Музей современного искусства «Гараж» (96 место, 828,5 тыс.).

Кстати, большинство из этих музеев на своих сайтах сейчас представляют виртуальные выставки. Так что вы сможете посетить их, не выходя из дома.