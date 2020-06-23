В Алтайском крае открылись музеи и библиотеки: какие есть ограничения

23 июня музеи, библиотеки и архивы Алтайского края открыли двери для своих посетителей. То же самое сделали в муниципальных образованиях региона.

В музее "Мир времени", находящемся на одной территории с заводом "Гален".

Как будут впускать

Посетителей будут допускать при наличии масок и соблюдении социальной дистанции, сообщает министерство по культуре.

На входе всем будут предлагать обрабатывать руки антисептиком и измерять температуру — если у посетителя она будет выше 37 °C в здание его не пустят.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия и прием групп.

Какие еще действуют ограничения

В библиотеках вводится обработка и «карантин» для книг, которые выдавались читателю на дом.

В «Шишковке» будет работать только первый этаж, без возможности посещения читальных залов. В главной библиотеке края можно получить читательский билет, взять домой не более пяти книг, сдать издания через станцию книгосдачи или специальные контейнеры.

Сданные книги будут содержаться в карантине в течение 4 суток.

В музеи готовы пускать не более пяти человек не старше 65 лет. Всех попросят соблюдать расстояния между собой в 1,5−2 метра. После каждого посетителя будут проводить дезинфекционную обработку аудиогидов.

Выставка в краевом архиве , посвященная репрессированным Дмитрий Лямзин

В читальном зале архива Алтайского края посетителям не разрешат работать дольше 1 часа 50 минут, при себе нужно еще иметь перчатки. Дела из архивохранилищ выдавать не будут.

Зато в архиве можно будет посмотреть выставку, посвященную Великой Отечественной. Среди экспонатов — решения органов исполнительной власти, заявления жителей края об отправке на фронт, фронтовые письма, фотографии, открытки, плакаты и многое другое.