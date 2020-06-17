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По книгам о войне алтайской писательницы создадут настольную игру с дополнительной реальностью

По произведениям алтайской детской писательницы Аделаиды Котельщиковой по президентскому гранту выпустят настольную игру с элементами дополнительной реальности, сообщает управление по культуре.

Настольные игры мастерской "Сибирские Коты".
Настольные игры мастерской "Сибирские Коты".
Фотографии предоставил Алексей Булгаков.

Аделаида Котельщикова — это детская писательница, которую в годы Великой Отечественной войны эвакуировали на Алтай из блокадного Ленинграда.

В регионе она работала корреспондентом газеты «Алтайская правда». Позже, по материалам и впечатлениям военной поры она написала книги для детей.

Также по президентскому гранту запланирован выпуск повестей Котельщиковой в печатном и аудиоформате. Последние будут записывать в Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

В разработке настольной игры по книгам писательницы будут принимать участие дети — читатели краевой библиотеки им. Крупской.

Тиражи печатного издания, аудиокниги и настольной игры будут переданы в муниципальные библиотеки и образовательные организации для незрячих и слабовидящих детей Алтайского края.

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