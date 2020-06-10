В Барнауле покажут уникальные архивные документы о войне

Среди экспонатов — решения органов исполнительной власти, заявления жителей края об отправке на фронт, фронтовые письма, фотографии, открытки, плакаты и так далее, сообщает управление по культуре.

Из документов можно узнать много любопытных фактов: например, в селах школьники 6−8 классов работали поварами, учетчиками в тракторных отрядах, на покосе, на току, на шаровке свеклы и даже молотобойцами в кузнице.

Экспонируются и воспоминания непосредственных участников событий, рассказывающие о создания воинских формирований, боевых операциях, военных буднях.

Так, в записках Алексея Кривошеина, солдата 5-й Гвардейской стрелковой дивизии, можно узнать его историю войны — с попаданием в плен, бегством во Францию к партизанам и успешном участие во французском сопротивлении.

Посмотреть экспонаты можно будет после снятия ограничительных мер в выставочном зале архива (ул. Анатолия, 72).