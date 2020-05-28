Минкульт объявил конкурс на должность директора музея Шукшина в Сростках

Управление Алтайского края по культуре объявил о старте открытого конкурса на соискание руководителя на должность директора музея-заповедника Василия Шукшина. об этом говорится на сайте ведомства.

Предыдущий директор, Лидия Чуднова, в декабря 2019 года ушла на заслуженный отдых после 25 лет работы.

Принять участие могут лица от 25 до 55 лет, замещающие должности государственной и муниципальной службы; сотрудники предприятий, учреждений, организаций (в том числе члены общественных организаций, включая политические партии); самовыдвиженцы.

«Работа по формированию резерва на должности руководителей учреждений культуры у нас осуществляется давно. Но впервые мы приняли решение провести открытый конкурсный отбор, который позволит большему количеству людей претендовать на должность, а нам как учредителю, возможно, получить информацию о ранее неизвестных достойных кандидатурах», — пояснила конкурсный отбор министр культуры Елена Безрукова.

Требования к кандидату будут предъявляться серьезные: помимо управленческого опыта, у него должно быть знание музейного дела.

Новый директор должен досконально знать все о жизни и творчестве Василия Шукшина, чтобы проводить экскурсии в том числе для искушенных посетителей — известных политиков, актеров, режиссеров и писателей. Кандидат также должен быть готов обсудить концепцию развития музея.

Документы на конкурс будут приниматься до 18 июня.

Напомним, что в этом году Шукшинские дни на Алтае отменены из-за эпидемиологической обстановки.