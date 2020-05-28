Минкульт объявил конкурс на должность директора музея Шукшина в Сростках

Предыдущий директор, Лидия Чуднова, в декабря 2019 года ушла на заслуженный отдых после 25 лет работы.
Принять участие могут лица от 25 до 55 лет, замещающие должности государственной и муниципальной службы; сотрудники предприятий, учреждений, организаций (в том числе члены общественных организаций, включая политические партии); самовыдвиженцы.
«Работа по формированию резерва на должности руководителей учреждений культуры у нас осуществляется давно. Но впервые мы приняли решение провести открытый конкурсный отбор, который позволит большему количеству людей претендовать на должность, а нам как учредителю, возможно, получить информацию о ранее неизвестных достойных кандидатурах», — пояснила конкурсный отбор министр культуры Елена Безрукова.
Требования к кандидату будут предъявляться серьезные: помимо управленческого опыта, у него должно быть знание музейного дела.
Новый директор должен досконально знать все о жизни и творчестве Василия Шукшина, чтобы проводить экскурсии в том числе для искушенных посетителей — известных политиков, актеров, режиссеров и писателей. Кандидат также должен быть готов обсудить концепцию развития музея.
Документы на конкурс будут приниматься до 18 июня.
Напомним, что в этом году Шукшинские дни на Алтае отменены из-за эпидемиологической обстановки.