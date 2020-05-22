Рассадят зрителей в шахматном порядке: министр культуры рассказала, как будут работать театры и музеи

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что когда театры и музеи откроют, в них продолжат соблюдать ограничительные меры, пишет ТАСС.

В частности, в музеях будет установлена норма «один человек на 20 кв.м.»

«Конечно, мы вынуждены будем сделать ограничения для каждого посетителя, потому что норма сейчас установленная, которая будет какое-то время работать в российских музеях, — один человек на 20 кв. м. Группы появятся, конечно, в самую последнюю очередь, про них мы пока не говорим», — рассказала Любимова.

Ожидается, что музеи начнут работу с 1 июня. Но сразу принимать посетителей они не будут.

«Полный цикл — порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», — пояснила министр.

Между сотрудниками, предоставляющими информацию и билеты, должны быть установлены прозрачные перегородки. Музейные работники, которым больше 65 лет, пока останутся дома.

Любимова также сообщила, что первых зрителей театры примут в сентябре. Но всех желающих опять же принять не смогут — зрители должны будут располагаться в зале в шахматном порядке.

Билеты будут продаваться следующим образом: на нечетный ряд четные места, а на четный ряд — нечетные места.

«Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так, например, одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <…> теперь и в России», — сказала министр.

Таким же образом будут располагаться зрители и в филармонии.

Напомним, что все культурные учреждения закрыты с конца марта.