Министр культуры рассказала, как долго в Алтайском крае будут закрыты театры и концертные залы

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на онлайн-конференции рассказала о трех этапах выхода из режима самоизоляции подведомственных учреждений.

На первом этапе все культурные работники смогут вернуться к привычному режиму работы, но пока без посетителей.

Будет идти подготовка ко второй стадии — приему одиночных гостей в музеи и библиотеки с соблюдением всех санитарных правил.

Следующим этапом станет возврат к массовым мероприятиям. По словам министра, скорее всего, изначально будут разрешены мероприятия с ограниченным количеством людей.

И только после этого все учреждения смогут вернуться к нормальной работе с обычным приемом посетителей. Возможно, это произойдет в конце лета.

Сроки выполнения этапов пока не определены — это зависит от эпидемиологической обстановки в крае. Пока что известно, что все концертные залы и театры будут закрыты для зрителей до сентября.