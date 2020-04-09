Миллионные потери: какой ущерб нанесла культуре Алтайского края пандемия коронавируса

Апрель для культуры в Алтайском крае станет синонимом потерь: из-за закрытия учреждения теряют прибыль, а работники — зарплаты, обменяются массовые мероприятия. Как карантин в целом сказался на этой сфере, на пресс-конференции журналистам рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Сколько денег потеряла сфера культуры

В целом по краю, только в марте театры потеряли до семи миллионов рублей, музеи — до полумиллиона рублей.

Сколько сотрудников на самоизоляции

По всему Алтайскому краю на режиме самоизоляции сидят более девяти тысяч работников.

Некоторые из них по возможности работают дистанционно — например, бухгалтеры, секретари и так далее. После каникул к работе в режиме онлайн приступят педагоги.

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Как изменится зарплата

По словам Безруковой, все бюджетные выплаты будут сохранены в прежнем объеме. Но полную зарплату получат не все.

«Наши учреждения находятся в разных условиях. Есть те, у кого немалая доля — это внебюджетные доходы. Прежде всего это театрально-концертные учреждения, у которых четверть от всего объема финансирования составляли доходы от проданных билетов. Естественно, этот источник сейчас отсутствует, а надбавки просто неоткуда начислять», — пояснила министр культуры.

Когда пойдут в отпуск

Преимущественно у всех работников культуры график отпусков сохранится.

Изменения могут коснуться тех, кто привязан к сезонной работе: педагогов и артистов. Последним целесообразнее всего будет уйти на отдых в мае, говорит Безрукова.

«Нам выгоднее всего будет начать сезоны пораньше, чем работать до июня», — подчеркнула она.

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Таким образом, надеется на возобновление работы театров и концертных залов до лета не приходится.

Будут ли помогать театрам и концертным залам

На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о том, что при невыполнении показателей федеральное финансирование урезать не будут. До пандемии это было невозможно.

«Условно, была такая схема: вместо 100 зрителей пришло 50 — тогда половину бюджета верни обратно», — пояснила Безрукова.

На основании федерального документа регионы пересмотрят плановые показатели и сохранят финансирование.