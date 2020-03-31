Время с пользой: как карантинят артисты в самом «культурном» доме Барнаула

Карантин — это хорошая возможность заняться делами, на которые не хватало времени. Я наконец-то убрала всю квартиру, перебрала вещи. А еще с большим удовольствием до четырех утра собирала большой пазл.

Лучше не лежать всю неделю на диване. Можно задаться какой-то целью — например, привить себе привычку пить больше воды или заниматься по утрам спортом. Плюс саморазвитие — я вот посмотрю несколько длинных мюзиклов, возьмусь за книги.

Буду учиться жонглировать — мне показали как это делать буквально несколько дней назад, так что надо оттачивать навыки.

Когда театр закрыли для зрителей, больше всего было жалко наш праздничный концерт, который посвящен юбилею театра. Мы вложили в него очень много сил, бесконечно репетировали, он должен был идти больше трех часов.

А сейчас не понятно, покажем ли мы концерт вообще. После долгого перерыва будет трудно его восстанавливать.