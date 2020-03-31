Время с пользой: как карантинят артисты в самом «культурном» доме Барнаула

«Буду учиться жонглировать»
Мария Евтеева,
солистка музыкального театра:
Карантин — это хорошая возможность заняться делами, на которые не хватало времени. Я наконец-то убрала всю квартиру, перебрала вещи. А еще с большим удовольствием до четырех утра собирала большой пазл.
Лучше не лежать всю неделю на диване. Можно задаться какой-то целью — например, привить себе привычку пить больше воды или заниматься по утрам спортом. Плюс саморазвитие — я вот посмотрю несколько длинных мюзиклов, возьмусь за книги.
Буду учиться жонглировать — мне показали как это делать буквально несколько дней назад, так что надо оттачивать навыки.
Когда театр закрыли для зрителей, больше всего было жалко наш праздничный концерт, который посвящен юбилею театра. Мы вложили в него очень много сил, бесконечно репетировали, он должен был идти больше трех часов.
А сейчас не понятно, покажем ли мы концерт вообще. После долгого перерыва будет трудно его восстанавливать.
«Больше времени с семьей»
Насими Нариманов,
солист музыкального театра:
У нас в самом разгаре остановились репетиции спектакля «Золотой теленок», где я играю Остапа Бендера. Но зато появилось много времени для самостоятельной работы над ролью.
Я добрался до машины, отремонтирую ее. Дома занимаемся перестановками. Дети занимаются учебой, старший готовится к ЕГЭ.
Думаю, что посидеть неделю дома с семьей — это здорово. Вместе смотрим фильмы, готовим обеды. Такого у нас не было давно.
«Запишу настоящий хит»
Александр Сизиков,
актер театра кукол «Сказка»:
Я планирую посвятить эту неделю музыке. В будние дни на нее совершенно не хватает времени. Хочу свести несколько треков, поупражняться на элетробарабанах и записать демо-версию своего будущего альбома.
Сделал любимый бешбармак — он готовится больше шести часов. Надеюсь, что за семь дней успею дочитать «Черный обелиск» Ремарка.
Карантин, с одной стороны, дал много времени для любимых занятий. С другой — у нас отменилась премьера спектакля Online, который очень хочется показать на зрителя. Так что не могу сказать, радует меня самоизоляция или больше огорчает.
«Готовим спектакли на дому»
Вадим Ковалев и Данил Кочуков,
студенты колледжа культуры:
Мы учимся на четвертом курсе, у нас сейчас самая горячая пора — подготовка и сдача дипломных спектаклей. Все накрылось в один момент.
Когда теперь будут показы, сдача экзаменов и диплома — неясно. Но зато у нас появилось время заниматься всем этим, не отвлекаясь ни на что.
«Посвятим неделю домашним делам»
Дмитрий Плеханов,
актер театра драмы:
Из-за карантинных мер отменилась апрельская поездка в Москву на свадьбу. У меня сорвалась постановка спектакля со студентами.
Весной мы с ними должны были участвовать в пяти театральных фестивалях — они перенеслись на неопределенный срок. Больше всего обидно за «Фесту», мы подготовили хороший номер.
У меня есть несколько полок с книгами, которые я хочу прочитать. Начал со Стриндберга. На балконе сделаю зону отдыха.
Анна Бекчанова,
актриса театра драмы:
А я хочу заняться декоративными свечами, переплавить их в другие баночки. Разобрать вещи и другие домашние дела. В общем, нашлось время на то, на что его никогда не было.