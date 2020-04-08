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Стало известно, как пройдет празднование Дня Победы в Алтайском крае

Все концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе шествие «Бессмертного полка», не состоятся в этом году в Алтайском крае. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Салют 9 мая 2019 года в Барнауле.
Салют 9 мая 2019 года в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Поскольку все культурные работники находятся на самоизоляции, даже при благоприятном раскладе они не сумеют подготовиться к празднованию.

В День Победы жителям края планируют показать виртуальные выставки, архивные записи концертов.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Будут ли проводиться главные мероприятия 9 мая и в каком формате (например, парад) — думаю, что мы об этом узнаем из официальных заявлений, из федерального организационного комитета, который возглавляет президент Владимир Путин», — сказала Безрукова.

Обсуждается интернет-формат проведения акции «Бессмертный полк». По словам министра, пока непонятно, как он будет выглядеть. Вероятнее всего, он пройдет в виде флешмоба в соцсетях.

«Каждый из нас имеет странички в социальных сетях, где каждый может рассказать историю о своем близком воине, показать его фотографию», — поделилась идеей Елена Безрукова.

Также она подчеркнула, что в течение всего года в честь 75-летия Победы будут проходить памятные мероприятия. Поэтому все, что планировалось подготовить к 9 мая, просто перенесут на более поздние сроки.

Так, премьеру спектакля «Севастопольский вальс» музыкального театра и выставку «Тыл — наша линия фронта» краеведческого музея уже перенесли на осень.

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