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Стало известно, сколько заплатят работникам культуры на Алтае в связи с пандемией

Летом 2020 года работники культуры получат только бюджетную часть зарплаты. При этом у некоторых будет урезана и она, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

По словам министра, меньше минимального размера оплаты труда работники культуры не получат.

За исключением тех, кто находится сейчас в «вынужденном простое».

«Такие случаи будут носить единичный характер. В качестве примера приведу музей, который не принимает посетителей и в принципе не работает. У них есть смотритель, который работает только в зале, наблюдает за посетителями и у него нет иной работы, которую можно перевести в дистанционный формат. Это можно назвать вынужденным простоем», — пояснила Безрукова.

Те, кто ушел в отпуск, получит расчет в полном объеме в соответствии с законодательством.

Напомним, что об урезании зарплаты работникам культуры стало известно еще 8 апреля.

Артисты барнаульских театров примерно подсчитали, что получат 30−40% от обычного заработка. Причем, у некоторых эти суммы будут составлять лишь прожиточный минимум.

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