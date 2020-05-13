Стало известно, сколько заплатят работникам культуры на Алтае в связи с пандемией

Летом 2020 года работники культуры получат только бюджетную часть зарплаты. При этом у некоторых будет урезана и она, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

По словам министра, меньше минимального размера оплаты труда работники культуры не получат.

За исключением тех, кто находится сейчас в «вынужденном простое».

«Такие случаи будут носить единичный характер. В качестве примера приведу музей, который не принимает посетителей и в принципе не работает. У них есть смотритель, который работает только в зале, наблюдает за посетителями и у него нет иной работы, которую можно перевести в дистанционный формат. Это можно назвать вынужденным простоем», — пояснила Безрукова.

Те, кто ушел в отпуск, получит расчет в полном объеме в соответствии с законодательством.

Напомним, что об урезании зарплаты работникам культуры стало известно еще 8 апреля.

Артисты барнаульских театров примерно подсчитали, что получат 30−40% от обычного заработка. Причем, у некоторых эти суммы будут составлять лишь прожиточный минимум.