«Пойдем мясом торговать»: алтайские актеры потеряют из-за карантина больше половины зарплаты

8 апреля стало известно, что работникам театров и концертных залов выплатят только бюджетную часть зарплаты. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова. Сколько денег потеряют артисты барнаульских театров, узнал altapress.ru.

Артисты барнаульских театров примерно подсчитали, что получат 30−40% от обычного заработка.

Причем, у некоторых эти суммы будут составлять лишь прожиточный минимум. «Я так полагаю, МРОТ нам по-любому наскребут, а вот выше — скорее всего, нет. В среднем процентов 50−60 я потеряю, наверное», — рассказала одна из сотрудниц культуры altapress.ru.

Актриса еще одного барнаульского театра сказала, что в лучшем случае получит за апрель чуть больше 12 тысяч рублей.

Если после снятия режима самоизоляции в мае их отправят в отпуск, то такая же зарплата у них будет вплоть до осени. Лето для артистов — всегда «голодный» сезон.

«Как жить — совсем неясно. Только за ипотеку мы платим 17 тысяч рублей, плюс еще кредит на 8 тысяч и „коммуналка“. Муж при этом получает не сильно больше меня. А самое страшное, что театр будет на такой зарплате где-то до сентября. Хоть уходи и вставай за прилавок, торгуй мясом», — посетовала актриса.

По словам министра культуры Елены Безруковой, у театрально-концертных учреждений четверть от всего объема финансирования составляли доходы от проданных билетов.

«Естественно, этот источник сейчас отсутствует, надбавки просто неоткуда начислять», — пояснила она.