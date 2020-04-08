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Жизнь

Индустрия красоты умоляет Виктора Томенко разрешить работать

Инициативная группа предпринимателей просит губернатора Алтайского края Виктора Томенко разрешить работать организациям индустрии красоты. На сайте change.org появилась соответствующая петиция.

Салон красоты.
Салон красоты.
СС0

Представители малого и среднего бизнеса просят главу региона поддержать организации, которые терпят убытки, а некоторые «находятся на стадии банкротства в связи с ситуацией распространения короновируса COVID-19».

Бизнесмены обещают, что санобработка и дезинфекция салонов красоты, косметических центров, массажных и СПА-салонов, соляриев будет многократно усилена для защиты персонала и клиентов. Запись будет вестись по телефону, а количество посетителей не будет превышать количество рабочих мест, между которыми не менее 1,5 метров.

«Так как в указанных нишах заняты тысячи человек, в перспективе длящейся изоляции они рискуют совсем остаться без работы», — говорится в обращении.

Также представители индустрии не исключают, что «из-за нагрянувших финансовых проблем, специалисты начнут оказывать услуги на дому», а это только усугубит эпидемиологическую обстановку в крае.

Инициаторы обращения предлагают губернатору рассмотреть опыт других регионов, где разрешили салонам красоты работать с соблюдением максимальных требований безопасности.

«При этом в этих регионах более печальная эпидемиологическая обстановка, нежели в Алтайском крае. Просим поддержать предпринимательство в этой непростой для всей страны ситуации», — говорят предприниматели.

На момент публикации петицию поддержали 274 человека.

Ранее altapress.ru писал, что Виктор Томенко своим постановлением 6 апреля дал возможность многим предприятиям вернуться к прежним графикам деятельности.

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