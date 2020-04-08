Индустрия красоты умоляет Виктора Томенко разрешить работать

Представители малого и среднего бизнеса просят главу региона поддержать организации, которые терпят убытки, а некоторые «находятся на стадии банкротства в связи с ситуацией распространения короновируса COVID-19».

Бизнесмены обещают, что санобработка и дезинфекция салонов красоты, косметических центров, массажных и СПА-салонов, соляриев будет многократно усилена для защиты персонала и клиентов. Запись будет вестись по телефону, а количество посетителей не будет превышать количество рабочих мест, между которыми не менее 1,5 метров.

«Так как в указанных нишах заняты тысячи человек, в перспективе длящейся изоляции они рискуют совсем остаться без работы», — говорится в обращении.

Также представители индустрии не исключают, что «из-за нагрянувших финансовых проблем, специалисты начнут оказывать услуги на дому», а это только усугубит эпидемиологическую обстановку в крае.

Инициаторы обращения предлагают губернатору рассмотреть опыт других регионов, где разрешили салонам красоты работать с соблюдением максимальных требований безопасности.

«При этом в этих регионах более печальная эпидемиологическая обстановка, нежели в Алтайском крае. Просим поддержать предпринимательство в этой непростой для всей страны ситуации», — говорят предприниматели.

На момент публикации петицию поддержали 274 человека.

Ранее altapress.ru писал, что Виктор Томенко своим постановлением 6 апреля дал возможность многим предприятиям вернуться к прежним графикам деятельности.