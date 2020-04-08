В масках и на дистанции. Алтайский бизнес начинает работать по прежнему графику

Губернатор края Виктор Томенко своим постановлением 6 апреля дал возможность многим предприятиям вернуться к прежним графикам деятельности. Но, как убедился Altapress.ru, возобновить работу сейчас хотят практически все. Это видно и из обратной связи, которую редакция получила, опубликовав 2 апреля обращение директоров 17 компаний к главе региона.

Неожиданно быстрый ответ

Напомним, руководители 17 предприятий (по данным на 7 апреля, их было уже более 30 — прим. Altapress.ru) подготовили на имя Виктора Томенко письмо с конкретным предложением: «Сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования».

«После размещения в СМИ новости об обращении предпринимателей губернатору края, в этот же день пришел официальный ответ. Руководителей предприятий, подписавших обращение, попросили заполнить специальное заявление на разрешение работать по прежнему графику работы в дни карантина. При этом предприятия полностью берут ответственность за соблюдение всех санитарных норм согласно рекомендаций и федерального законодательства. Алтайский бизнес даже в современных реалиях пытается сохранить рабочие места и экономическую стабильность», — рассказали Altapress.ru инициаторы петиции.

Все — по форме

Предложения предпринимателей были учтены в ходе заседания рабочей группы, которое в минувшую субботу 3 апреля провел глава региона.

Министерством промышленности энергетики Алтайского была разработана вот такая типовая форма заявления о намерении компании возобновить деятельность:

Так выглядит бланк заявления , которое должны заполнить руководители компаний и направить в краевое Министерство промышленности и энергетики для возобновления работы. «Алтапресс»

Заявления предприниматели направляют по электронной почте в адрес Минэнерго региона (priem@alt-prom.ru).

Бизнес из рейтинга

В числе первых заявления по форме в правительство края направили ИП Клепиков, компании «Пионер Трейд», «Кучуктерминал», «ЛБТ».

На предприятии Романа Клепикова в Яровом непрерывный цикл производства и переработки водных биологических ресурсов (артемия на стадии цист, гаммарус). Продукция поставляется в регионы России и страны дальнего зарубежья.

«На момент данного обращения на предприятии находится 77 450 кг сырья, которое требует незамедлительной переработки, иначе вся продукция будет испорчена», — говорит Клепиков.

У него в Яровом создано 25 рабочих мест, в 2019 году предприниматель заплатил в бюджет более 7 млн рублей налогов и страховых взносов.

Магазины бытовой техники во время карантина. altapress.ru

«Закрытие предприятия на период до 30 апреля повлечет гибель продукции как самого ИП, так и моих клиентов, которые передали мне ее на переработку», — привел еще аргумент предприниматель Клепиков.

На непрерывность рабочего процесса указывают также руководители компаний «Пионер Трейд», «Кучуктерминал» и «ЛБТ».

В первом случае это оптовая торговля промышленной химической продукцией, углем, биоресурсами. Специализация предприятия «Кучуктерминал» — транспортно-логистические услуги, в парке компании более 500 железнодорожных крытых вагонов.

«ЛБТ» — крупный оператор на рынке грузоперевозок, с 2016 года входит в 100 крупнейших компаний Алтайского края по объему реализации.

«Лента» во время карантина. altapress.ru

«Спасибо , что с нами!»

После публикации обращения 17 директоров к губернатору в редакцию Altapress.ru стали поступать отзывы руководителей компаний и ИП из различных сфер деятельности.

Готовность выйти на работу по прежним графикам подтвердили рекламно-производственная компания «Вертикаль» («Полностью поддерживаем обращение к губернатору Алтайского края»), ТПК «Лесные дали», ИП Алла Шостак, ИП Татьяна Матвеенкова, ИП Алексей Ащеулов, фирма «РПК», рекламное агенство GoodLuck и студия печати PROфото.

«В нашей студии одномоментно находятся три человека, помещение регулярно кварцуется и проветривается. Прошу добавить нас к списку с обращением к губернатору», — написала Ирина Яковенко, собственник фитнес-студии my BodyTec.

Также пришли отзывы в поддержку обращения от руководителя ГК «Партия» Станислава Демьянова, Людмилы Малой (непродовольственная торговля), Татьяны Федоровой (парикмахерская), компаний «Канцлер», «ПиК» (производство металлоизделий в Тальменке) и от предпринимателя Захара Бухтуева из Ребрихи.

Алтайский край в условиях пандемии коронавируса. Анна Зайкова

«Производим банные печи, котлы отопления, металлоизделия для фермеров. Просьба дать разрешение на работу с соблюдением дезинфекции. У нас и так рабочие располагаются отдельно друг от друга, в перчатках и масках. Спасибо, что вы с нами!» — написал Бухтуев.

«Привет» от ДПС

Антон Кислицын высказался не только от имени барнаульских фирм «Автошкола-Элит» и «Автошкола-ВИП», но и от всей сферы этих услуг. По его словам, сначала закрылись торговые центры, в которых работали офисы этих организаций, а потом сотрудники ДПС стали останавливать учебные автомобили с вопросом: «А вы почему работаете?»

«Когда все началось, мы сразу ввели масочный режим, дезинфекцию автомобиля после каждого курсанта. На „теории“ все рассаживались минимум за полтора метра друг от друга, в группах обучались не более 10 человек!» — делится незабываемыми впечатлениями Кислицын.

Перед ним остро встали вопросы: как заплатить по налогам и кредитам, как выдать людям заработную плату и сохранить персонал?

Алтайский край в условиях пандемии коронавируса. Анна Зайкова

«С такой ситуацией столкнулись абсолютно все автошколы Барнаула, по сути это около 300 рабочих мест в городе. Если продлится режим самоизоляции, практически все автошколы в городе закроются — запасов ни у кого нет. Спасибо за прочтение крика души!» — добавил Кислицын.

Список из 42 видов деятельности, на осуществление которых организации и ИП теперь имею право, размещен на сайте Минэнерго Алтайского края. Просыпайтесь, пора на работу!