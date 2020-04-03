Алтайский бизнес попросил Томенко «не убивать экономику» ограничениями из-за коронавируса

Руководители 17 компаний Алтайского края 3 апреля направили в администрацию губернатора Виктора Томенко обращение. В нем они выразили понимание сложившейся ситуации, но попросили вводить на территории региона такие ограничения, которые «не убивают экономику края и не приводят к обнищанию населения».

В обращении на имя главы региона (копия имеется в Altapress.ru) есть три предложения, реализацию которых руководители компаний считают своевременной и правильной.

1. Сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования. Как уточнили по просьбе редакции авторы петиции, речь в этом пункте идет о возврате к прежнему графику функционирования производств и офисов, включая ночные смены. 2. Ограничить въезд/выезд граждан на территорию Алтайского края, за исключением персонала организаций, осуществляющих межрегиональные перевозки с обязательным контролем состояния здоровья. 3. Сохранить ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий, свободного передвижения, за исключением выходов в магазин и на работу.

«Понимая всю серьезность ситуации с распространением пандемии, принимая все необходимые меры на своих предприятиях по профилактике заболеваемости, мы также отчетливо осознаем, насколько сокрушительный удар наносится жесткими ограничительными мерами экономической ситуации в нашей стране, в регионе, в каждом конкретном нашем предприятии», — говорится в обращении.

Однако, отмечают бизнесмены, сохранить работоспособность организаций, выполнить обязательства по сохранению рабочих мест и заработной платы трудовым коллективам невозможно в условиях, когда компании вынуждены простаивать в течение полутора месяцев.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

«Для большинства из нас грядущий простой несет неминуемые проблемы, следствием которых станут банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест. Низкая покупательская способность населения, умноженная на резкое снижение доходов в ближайшие месяцы, не позволят бизнесу легко оправиться от нанесенного удара и восстановить жизнедеятельность в кратчайшие сроки», — считают авторы обращения.

Они отметили, что приветствуют меры, предпринятые Виктором Томенко в рамках борьбы с коронавирусом. И просят главу региона рассмотреть возможность применения ограничений, не позволяющих развиваться пандемии, но при этом и не убивающих экономику края, не приводящих к обнищанию населения.

Предприятия, желающие присоединиться к письму, могут обратиться в редакцию Altapress на электронную почту dempn@altapress.ru (Павел Демин).

Кто подписал обращение

К губернатору Виктору Томенко обратились руководители компаний и ИП: «АЗСМ», «Монолит-Инвест», «Зиас Машинери», «ПрофМаркет», «СМЦ-Трейд», ИП Харламов Иван Иванович, «Тренд Профит», «АСКО-МЕД-ПЛЮС», «Резонанс», «ЕТО», «Алтайский центр экологии и аудита», «Мастер-Снаб», «Алтай-Тент», «Континент», «СТИ», «Мартика», «Морелла Рус».