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Жизнь

Таксисты объявили об однодневной забастовке в Новосибирске из-за сокращения зарплаты

В Новосибирске 8 апреля часть таксистов не будут выполнять заявки агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», сообщает «Сибирь.Реалии».

Таксистов причесали под закон.
Таксистов причесали под закон.
Олег Богданов

По словам одного из таксистов, во время пандемии коронавируса у водителей сильно сократилась зарплата.

Якобы ранее «Яндекс.Такси» за 35 выполненных поездок платил 7270 рублей, а сейчас — 4900 рублей.

«"Яндекс» в такой тяжелой ситуации от нас отвернулся, снял все гарантии. Мы раньше такую сумму могли накатать за 20 поездок, а сейчас нет этих заказов, нет заработка. Заставляют нас голодать. А кто на арендованных машинах — чисто работают на аренду, себе на пачку сигарет и домой булочку хлеба купить. «Яндекс» убрал бы комиссию свою — другое дело, мы бы его поняли, но свою комиссию он не убрал", — откровенно рассказал мужчина.

Он подчеркнул, что в Новосибирске есть один автопарк, который свою комиссию снял и таким образом поддержал водителей, использующих его автомобили.

Таксист разместил объявление о забастовке водителей в паблике «АСТ-45».

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