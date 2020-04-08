Таксисты объявили об однодневной забастовке в Новосибирске из-за сокращения зарплаты

По словам одного из таксистов, во время пандемии коронавируса у водителей сильно сократилась зарплата.
Якобы ранее «Яндекс.Такси» за 35 выполненных поездок платил 7270 рублей, а сейчас — 4900 рублей.
«"Яндекс» в такой тяжелой ситуации от нас отвернулся, снял все гарантии. Мы раньше такую сумму могли накатать за 20 поездок, а сейчас нет этих заказов, нет заработка. Заставляют нас голодать. А кто на арендованных машинах — чисто работают на аренду, себе на пачку сигарет и домой булочку хлеба купить. «Яндекс» убрал бы комиссию свою — другое дело, мы бы его поняли, но свою комиссию он не убрал", — откровенно рассказал мужчина.
Он подчеркнул, что в Новосибирске есть один автопарк, который свою комиссию снял и таким образом поддержал водителей, использующих его автомобили.
Таксист разместил объявление о забастовке водителей в паблике «АСТ-45».