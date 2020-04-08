Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 апреля 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Рейсы отменяются. Жители Алтайского края до мая смогут летать только в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Крым и Санкт-Петербург. Улететь из Барнаульского аэропорта до конца апреля можно будет только в Москву, но по сокращенному расписанию.

Аэропорт, турист.
Аэропорт, турист.
CC0

«Уральские авиалинии» отменили планировавшиеся ранее рейсы в Санкт-Петербург на 27 и Симферополь на 21, 25, 28 апреля.

Также не будут выполняться рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 12, 14 апреля.

«S7» отменены рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля.

«Аэрофлот» отменил рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.

«КрасАвиа» не будет выполнять все рейсы «Барнаул — Красноярск» до конца апреля.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульский аэропорт изменил расписание международных рейсов — до 30 апреля рейсы из Вьетнама и Таиланда отменили до 30 апреля

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость