Рейсы отменяются. Жители Алтайского края до мая смогут летать только в Москву

«Уральские авиалинии» отменили планировавшиеся ранее рейсы в Санкт-Петербург на 27 и Симферополь на 21, 25, 28 апреля.
Также не будут выполняться рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 12, 14 апреля.
«S7» отменены рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля.
«Аэрофлот» отменил рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля.
«КрасАвиа» не будет выполнять все рейсы «Барнаул — Красноярск» до конца апреля.
Ранее altapress.ru писал, что барнаульский аэропорт изменил расписание международных рейсов — до 30 апреля рейсы из Вьетнама и Таиланда отменили до 30 апреля