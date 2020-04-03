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3 апреля 7°C
Коронавирус

Барнаульский аэропорт изменил расписание из-за пандемии коронавируса

В расписании международных рейсов аэропорта Барнаул имени Г.С.Титова значатся рейсы на прибытие из Вьетнама (Камрань) и Таиланда (Пхукет) вплоть до 6 и 10 апреля включительно.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Многие беспокоятся — не «прилетят» ли на бортах носители Covid-19.

Как сообщили в барнаульском аэропорту, эти запланированные рейсы (на вышеуказанные конкретные даты) отменены. Ранее заявленные международные рейсы в ближайшее время в аэропорту принимать не будут.

28 марта сотрудники аэропорта приняли рейс из Таиланда. Барнаульскому пациенту, который прибыл 28-го из Таиланда и был госпитализирован с признаками ОРВИ, дважды провели тестирование на наличие вируса. Результаты — отрицательные.

Между тем власти таиландского курортного острова Пхукет приняли решение закрыть с 10 по 30 апреля международный аэропорт.

Причина закрытия аэропорта — вспышка Covid-19.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Решение правительства

2 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделяет полмилииарда рублей на помощь гражданам РФ, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой из других стран.

Премьер пояснил, что в первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату временного проживания россиян на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно, сообщает ТАСС.

Данные по Алтайскому краю и России

По данным оперштаба, в Алтайском крае заражены Covid-19 четыре человека. Положительные результаты анализов подтвердили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Все заболевшие находятся в горбольниице № 5.

В России всего заболевших — 3 548, 235 человек выздоровело, 30 умерло (по данным на 2 апреля).

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