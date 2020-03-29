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Здоровье

У прилетевшего из Таиланда барнаульца не выявили коронавирус

Алтайский Минздрав заявил, что в регионе по-прежнему нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. Пациенту, который прибыл из Таиланда и был госпитализирован с признаками ОРВИ, дважды провели тестирование на наличие вируса. Результаты — отрицательные, пишет «Алтайская правда».

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Как сообщает ведомство, инфекционное отделение городской больницы № 5 полностью готово для госпитализации пациентов с коронавирусом, но по-прежнему работает в штатном режиме. Пациент, который прибыл из Таиланда и был госпитализирован 27 марта с признаками ОРВИ, все еще находится в отдельном боксе. Ему дважды провели тестирование на наличие вируса, оба результата — отрицательные.

За остальными прибывшими из заграницы установлено медицинское наблюдение.

Наблюдение проводится в 44 территориях края. Увеличилось количество пациентов, находящихся под медицинским наблюдением — всего 1710 человек, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран. За сутки 402 человека сняли с наблюдения. Все результаты отрицательные, инфицированных нет.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение открыть в каждом районе города оперативные штабы по профилактике и распространению коронавируса.

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