У прилетевшего из Таиланда барнаульца не выявили коронавирус

Алтайский Минздрав заявил, что в регионе по-прежнему нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. Пациенту, который прибыл из Таиланда и был госпитализирован с признаками ОРВИ, дважды провели тестирование на наличие вируса. Результаты — отрицательные, пишет «Алтайская правда».