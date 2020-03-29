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Политика

В каждом районе Барнаула откроют оперштабы по COVID-19

29 марта глава Барнаула Вячеслав Франк дал поручение открыть в каждом районе города оперативные штабы по профилактике и распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.

Рабочую группу возглавил замглавы администрации города Юрий Еремеев. В ее состав вошли также Александр Артемов и Мария Кулагина, главы районов и председатели комитетов администрации города, УМВД России по Барнаулу и Управления по делам ГОЧС.

«Мы должны ответственно подойти к тому, чтобы не допустить распространение коронавируса на территории Барнаула, для этого необходимо задействовать все ресурсы. Наша задача — усилить контрольно-надзорную деятельность в связи с исполнением Указа Губернатора Алтайского края по профилактике и распространению COVID-19», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Также глава города призвал проконтролировать работу заведений общепита, которые по указу губернатора могут предоставлять свои услуги только с обслуживанием навынос и доставкой. Франк поручил сформировать реестры торговых объектов по каждому району города.

«Работу этих объектов надо контролировать совместно с полицией, проводить информационную работу как с предпринимателями, так и с населением», — отметил глава города.

Кроме того, 30 марта будет организована работа 103 дежурных групп в 87 детских садах.

Ранее Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии Covid-19. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. В списке 23 пункта.

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