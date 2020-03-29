В каждом районе Барнаула откроют оперштабы по COVID-19

Рабочую группу возглавил замглавы администрации города Юрий Еремеев. В ее состав вошли также Александр Артемов и Мария Кулагина, главы районов и председатели комитетов администрации города, УМВД России по Барнаулу и Управления по делам ГОЧС.

«Мы должны ответственно подойти к тому, чтобы не допустить распространение коронавируса на территории Барнаула, для этого необходимо задействовать все ресурсы. Наша задача — усилить контрольно-надзорную деятельность в связи с исполнением Указа Губернатора Алтайского края по профилактике и распространению COVID-19», — подчеркнул Вячеслав Франк.