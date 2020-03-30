Власти закроют аэропорт на острове Пхукет. К десанту на родину готовы 17 тысяч россиян

В своем заявлении местная полиция попросила людей заранее спланировать свои маршруты. Причина закрытия аэропорта — вспышка Covid-19.

В Таиланде находятся около 17 тыс. российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину. Некоторые из них проживают на Пхукете.

Пляжи, зоопарки, а также бары и другие развлекательные заведения на острове уже закрыты на неопределенный срок.

Нарушителям принятых правительством мер может грозить до одного года тюрьмы и/или штраф до 100 тыс. батов (3 тыс. долларов), пишет bfm.ru.

Профильные российские ведомства прорабатывают возможность организации дополнительных авиарейсов для вывоза россиян из Таиланда.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая заразилась новой коронавирусной инфекцией, отдыхая на юго-востоке Таиланда, пишут в блоге «Паттайя от, А до Я» в Facebook. Сейчас женщина находится в госпитале в городе Паттайя. Сутки лечения обходятся семье в 30 тысяч батов в сутки — это 72,5 тыс. рублей. В сообщении не уточняется — туристка из Алтайского края или Республики Алтай.

Барнаульскому пациенту, который прибыл из Таиланда и был госпитализирован с признаками ОРВИ, дважды провели тестирование на наличие вируса. Результаты — отрицательные.