По указу губернатора в Барнауле предстоит обработать 10,5 тысяч подъездов

Управляющие организации, ТСЖ и другие жилищным объединениям должны регулярно проводить дезинфекцию помещений общего пользования. Это прописано в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который он подписал 6 апреля. В администрации Барнаула доложили , как обстоят дела с обработкой подъездов.

Обработка общественных пространств будут проводить регулярно до тех пор, пока в регионе не будет снят режим повышенной готовности в связи с предупреждением и распространением коронавируса, заявили в мэрии, но указан рекомендательный характер поручения.

Всем управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано проводить дезинфекцию подъездов. Эти работы должны проходить во время влажной уборки не реже одного раза в неделю, говорится в сообщении.

Алексей Пахоменко,

заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула:

По поручению главы города всем управляющим компаниям доведены рекомендации — принять обязательные меры по обработке всех подъездов, всех поверхностей в подъездах, которые являются контактными. Это поручни перил, ручки дверей, кнопок лифта. На данный момент составлен план-график уборки, который контролируется администрациями районов и комитетом жилищно-коммунального хозяйства города.

В Барнауле 3165 многоквартирных домов, в которых 10,5 тысяч подъездов, в них 2,5 миллиона квадратных метров уборочной площади.

Каждый день убирается порядка 200−300 домов.

В каждой УК и каждом ТСЖ составлен график уборки, с которым может ознакомится любой житель дома.

Деньги на дезинфекцию подъездов направляются за счет средств, оплачиваемых за текущий ремонт и содержание жилья.