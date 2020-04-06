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Виктор Томенко обновил указ о самоизоляции в Алтайском крае. Появились дополнения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля подписал новый указ об ограничительных мерах в период пандемии коронавируса. Документ опубликовали на официальном сайте края.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Новый указ — скорректированная версия предыдущего. Существенно документ ничего не меняет, но появился ряд уточнений.

Можно в гости

Так, власти допускают перемещение членов семьи к местам проживания друг друга.

Также собственникам разрешается приехать в свой объект недвижимости.

При себе нужно иметь паспорт либо документ, удостоверяющий личность.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

65 + «хронические» больные

В строгой самоизоляции по-прежнему должны быть граждане старше 65 лет. Теперь это в обязательном порядке распространяется и на больных хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В приложении к указу идет список муниципальных образований, которых касаются ограничения: это все города, райцентры и несколько крупных сел.

Кто будет работать

В части ограничений работы заведений и услуг все осталось по-прежнему: закрыто все, кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС и попадающие в списки «непрерывно действующих».

В отличие от первой версии указа, в новом документа уточняется, что в исключения попадают организации ритуальных, нотариальных услуг, ремонт и техобслуживание транспортных средств, неотложные ремонтные и погрузочные работы.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Также среди исключений организации, предоставляющие «финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам)», в том числе страховые и банковские услуги.

В список попали и магазины табачных изделий, несмотря на то, что табак исключили из списка товаров первой необходимости.

Дезинфекция

Управляющие организации, ТСЖ и другие жилищным объединениям должны регулярно проводить дезинфекцию помещений общего пользования.

Владельцам общественного транспорта, зданий железнодорожных и автовокзалов нужно обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную обработку транспорта и помещений.

Сроки введения ограничительных мер не указаны.

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