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Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» перенесли на следующий год

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» впервые за всю историю не состоится в этом году. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова. Коронавирус серьезно сказался на подготовке к большому ежегодному событию.

"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках.
"Шукшинские дни на Алтае" в Сростках.
Ирина Пергаева

«Рассматривались различные подходы к этой теме, но это самый масштабный фестиваль, главная особенность которого в том, что приезжают огромное количество гостей. Безусловно, проведение такого мероприятия не представляется возможным сейчас», — сказала министр.

Также в 2020 году отменены «Рождественские чтения» и «Дельфийские игры». На следующий год также перенесли фестиваль деревянной скульптуры и театральный фестиваль имени Золотухина, который проходит раз в два года.

«Перенос совпадет с юбилеем Валерия Сергеевича, что будет достаточно логичным», — отметила Безрукова.

Причина отмены всех фестивалей не только в отмене массовых мероприятий, но и невозможности подготовки к ним сейчас.

«Шукшинские дни на Алтае» — одно из главных культурных событий года в крае, которое проводится в июле. На кинофестиваль и чтения всегда съезжается большое количество гостей из Москвы и других городов России. Фестиваль традиционно завершается большим концертом с участием звезды эстрады на горе Пикет в Сростках.

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