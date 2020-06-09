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«Шишковка» начала дистанционно помогать ученым и студентам

В краевой библиотеке им. Шишкова теперь можно дистанционно заказать оформление списков литературы для курсовых, дипломных и магистерских работ.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова.
Анна Зайкова.

По заявке сотрудники библиотеки готовы помочь составить библиографический список в строгом соответствии ГОСТ, который является неотъемлемой частью любой работы — от курсовой до докторской, сообщает управление по культуре.

«Сейчас, в пору ограничительных мер, все оказались лишенными доступа к библиотеке и книгам, и далеко не каждый может справиться самостоятельно со списком литературы. А еще ученым (да и не только им) часто нужна такая услуга, как межбиблиотечный абонемент и доставка документов — для физических и юридических лиц библиотека может заказать в других библиотеках во временное пользование оригиналы документов или их электронные копии. Бумажные книги пока доставлять невозможно, а вот электронные копии — пожалуйста», — рассказали в «Шишковке».

Также дистанционно стал доступен патентный поиск и другие платные услуги. Посмотреть их все можно на сайте «Шишковки».

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