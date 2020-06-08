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В сети появился трейлер фильма с Вениамином Смеховым, который снимали на Алтае

В интернете опубликовали трейлер нового фильма «Земля Эльзы» по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. Съемки проходили в Барнауле и Горном Алтае в 2019 году. Главную роль в фильме сыграли Вениамин Смехов и Ирина Печерникова.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов в "Алтапрессе".
Галина Аксенова и Вениамин Смехов в "Алтапрессе".
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

В основе сюжета история современных «Ромео и Джульетты» — правда, героям не по 16, а по 70 лет. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее осуждает все местное сообщество.

В ролике о фильме можно увидеть узнаваемые горные пейзажи и фонтан у краевого театра драмы им. Шукшина.

В фильме снялись и алтайские артисты. Например, в трейлере в роли продавщицы в магазине можно заметить актрису Молодежного театра Алтая Анастасию Лоскутову, а также артистов театра драмы Георгия Обухова и Ольгу Кириченко.

Премьера фильма пока неизвестна.

Напомним, что в прошлом году Вениамин Смехов побывал на Алтае и дал тогда эксклюзивное интервью altapress.ru.

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