В сети появился трейлер фильма с Вениамином Смеховым, который снимали на Алтае

В основе сюжета история современных «Ромео и Джульетты» — правда, героям не по 16, а по 70 лет. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее осуждает все местное сообщество.
В ролике о фильме можно увидеть узнаваемые горные пейзажи и фонтан у краевого театра драмы им. Шукшина.
В фильме снялись и алтайские артисты. Например, в трейлере в роли продавщицы в магазине можно заметить актрису Молодежного театра Алтая Анастасию Лоскутову, а также артистов театра драмы Георгия Обухова и Ольгу Кириченко.
Премьера фильма пока неизвестна.
Напомним, что в прошлом году Вениамин Смехов побывал на Алтае и дал тогда эксклюзивное интервью altapress.ru.