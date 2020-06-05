Алтайский «Пухляш» снялся в хайповом сериале про карантин в средневековье

Платформа ivi выпустила короткометражный комедийный сериал «Чума» про карантин в средневековье. Эпизодическую роль в нем исполнил заринский танцор Дима Красилов.

События разворачиваются в выдуманном городе Нищбург. Все его население сидит дома на карантине, потому что свирепствует чума.

В замке также оказался заперт гонец Уильям, у которого за воротами осталась невеста. Несмотря на изоляцию, он не оставляет попыток воссоединиться с ней.

Но внезапно Уильяма заприметила тридцатилетняя дочь Барона, которая мечтает выйти замуж. Гонца ставят перед выбором — его ждет либо свадьба с дочерью Барона, либо казнь.

В сериале снялись Сергей Шнуров, Александр Гудков, Иван Охлобыстин, Ольга Бузова, Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Мария Горбань и другие.

В «Чуме» можно также увидеть алтайского «Пухляша» Диму Красилова — он сыграл принца Танцбурга сэра Карла 44, который борется за любовь дочери Барона.

Напомним, что особую популярность Красилов завоевал после выхода клипа группы Little big для «Евровидения».