Слепаков спродюсировал новый screenlife-сериал про самоизоляцию

Главные роли в новом сериале сыграли Павел Деревянко, Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Юлия Топольницкая, Тимофей Трибунцев и другие, пишет ТАСС.

«Окаянные дни» — это 10 историй, снятых в формате скринлайф. В них рассказывается о том, как жители страны переживали карантин.

«Ситуация с жизнью на удаленке оказалась настолько необычной, что захотелось об этом что-то написать. До этого никто не додумается, подумал я, и мы приступили к работе. Через неделю вышло сериалов пять про удаленку. Идея показалась невероятно оригинальной не только мне. Ну, теперь можно сказать, что у нас получилась такая, довольно хулиганская история о том, что делает с людьми изоляция», — рассказал Слепаков.

Один из главных героев — энтомолог Виктор. Коллеги подарили ему сертификат на тайский массаж, но он не может насладиться им, потому что самоизоляция. Другая история повествует о ревнивой девушке, которая думает, что ее муж живет на две семьи и так далее.

Премьера состоится 11 июня.