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Жители Барнаула выпустили документальный аудиоспектакль

Семейный театр «Взрослые и дети» выпустил уникальный аудиоспектакль «Голоса». В его основу вошли документальные записи простых жителей Барнаула, сообщает городская администрация.

Аудиоспектакль
Аудиоспектакль
СС0

Аудио-актеры рассуждают о простых, но важных вещах: о своей жизни, городе, мире, о радостях и страхах, о своих родственниках.

Все записи были сделаны дистанционно — каждый участник самостоятельно записывал себя на диктофон.

«Спектакль возник из желания узнать, о чем думают наши современники. Захотелось „дать голос“ горожанам — тем, у кого нет открытого доступа к сцене, кто навряд ли так открыто обнародует свои мысли.

Аудиоформат в этом смысле незаменим — размышлять на диктофон проще, чем в присутствии множества зрителей. А рассказать есть о чем: жизненный опыт каждого человека неповторим и интересен, и даже полезен», — рассказала режиссер спектакля Галина Шемберг.

Послушать постановку можно здесь: 1 часть и 2 часть.

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