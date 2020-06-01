Артисты филармонии поздравили врачей музыкальным номером

В Алтайском крае стартовал флешмоб, посвященный Дню медика, который отмечают 21 июня, сообщает управление по культуре.

Первыми участие приняли артисты филармонии. Мужской вокальный ансамбль исполнил песню «Ангелы в белых халатах».

Записали они ее, находясь дома на самоизоляции. Композицию ансамбль посвятил врачам, которые борются с коронавирусом.

Принять участие во флешмобе может любой коллектив — профессиональный или самодеятельный. Видеоролики можно присылать на электронный адрес press@zdraval.ru до 19 июня.

Краевой минздрав отметил, что все ролики разместят в соцсетях и разошлют по больницам. «Очень хочется, чтобы в это непростое время, когда медицинские работники в прямом смысле слова стоят на передовой, почувствовали особое внимание в свой профессиональный праздник», — сообщили они.