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Артисты филармонии поздравили врачей музыкальным номером

В Алтайском крае стартовал флешмоб, посвященный Дню медика, который отмечают 21 июня, сообщает управление по культуре.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Первыми участие приняли артисты филармонии. Мужской вокальный ансамбль исполнил песню «Ангелы в белых халатах».

Записали они ее, находясь дома на самоизоляции. Композицию ансамбль посвятил врачам, которые борются с коронавирусом.

Принять участие во флешмобе может любой коллектив — профессиональный или самодеятельный. Видеоролики можно присылать на электронный адрес press@zdraval.ru до 19 июня.

Краевой минздрав отметил, что все ролики разместят в соцсетях и разошлют по больницам. «Очень хочется, чтобы в это непростое время, когда медицинские работники в прямом смысле слова стоят на передовой, почувствовали особое внимание в свой профессиональный праздник», — сообщили они.

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