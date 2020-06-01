ТОП-8 вдохновляющих фильмов про детей, которые стоит посмотреть хотя бы один раз

В День защиты детей altapress.ru вспомнил восемь фильмов, где главные роли исполнили совсем юные актеры. Истории о самых смелых и талантливых вдохновят на новые подвиги не только детей, но и взрослых.

Игра Эндера

Фильм о мире, где уже нет никакой надежды на взрослых.

2135 год, на Землю нападают некие жукообразные инопланетяне. Их удается отбить, но грядет очередное вторжение.

Для разработки плана нового сражения созываются самые лучшие и сообразительные подростки. Среди них оказался и Эндер Виггин — гениальный малый, будущий полководец Международного флота Земли и единственная надежда человечества на спасение.

Королевство полной луны

Фильм от режиссера Уэса Андерсона, который знаменит своими яркими фильмами с симметричными планами.

Двенадцатилетнего очкарика никто не замечает и не слушает — ни дети в летнем лагере, ни взрослые. А все потому, что его считают чудаком.

Мир кажется ему серым и совершенно бессмысленным до тех пор, пока он не встречает рыжеволосую девочку — такую же странную, но при этом уникальную. Как с такой красавицей не убежать на край света? Жаль, взрослые ничего не понимают.

Чарли и шоколадная фабрика

Фильм-мечта от самобытного режиссера и любителя черного юмора Тима Бертона.

Пятеро детей попадают на волшебную шоколадную фабрику Вилли Вонки. Они путешествуют по мятным полям, переплывают шоколадную реку на сахарной лодке, ставят эксперименты с леденцами, которые никогда не тают, наблюдают за дрессированными белками и другими чудесами.

Но до конца экскурсии смогут дойти не все дети. А виной тому — их характер и воспитание взрослых.

Ханна: совершенное оружие

Остросюжетный боевик про девушку-подростка, которая благодаря отцу стала идеальным солдатом.

16-летняя Ханна всю жизнь жила в лесу. Она не знает, что такое компьютер, зато владеет навыками выживания. Отец, бывший секретный агент, вырастил ее как орудие мести.

Главная цель Ханны — это агент ЦРУ Марисса Виглер. Но первое покушение заканчивается неудачей, и теперь за девочкой-убийцей охотятся все спецслужбы мира.

Дом странных детей мисс Перегрин

Еще одна фантазия, сдобренная спецэффектами, от режиссера Тима Бертона.

В детстве дедушка Джейкоба постоянно рассказывал ему про приют для необычных детей, которые умели держать в руках огонь, летать или быть невидимыми.

Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется в тот самый приют. Ему придется защитить обитаемых там детей от врагов, но для этого нужно обнаружить свою «странность».

Октябрьское небо

Фильм, основанный на реальной истории бывшего инженера НАСА Хомера Хикэма. Рекомендуется к просмотру тем, кто мечтает о славе Илона Маска.

Сына шахтера Хомера очень впечатлил запуск советского спутника в космос. И он решил построить свою собственную ракету. В этом ему помогают друзья и школьная учительница.

За Хомера рады все, кроме его отца, который считает, что увлечение сына приносит одни проблемы.

Барабанная дробь

История о талантливом мальчишке-барабанщике, который смог сломать социальные стереотипы и выбраться из криминального района благодаря любви к музыке.

Поступить в колледж — это лишь одна ступень в карьере. Чтобы действительно стать звездой, ему придется побороть собственное упрямство, гордыню и много-много работать. И не в одиночку, а с коллективом.

Билли Эллиот

Еще одна история о талантливом парне, которому прочили совсем иную жизнь.

Одиннадцатилетний Билли — сын бедного шахтера, который то и дело выходит на забастовки. И вместо того, чтобы как и все друзья ходить на бокс, Билли тайком посещает балетную школу.

Но все тайное рано или поздно становится явным. И когда у мальчика появляется возможность попробовать пройти в Королевскую балетную школу Лондона, на горизонте возникают отец и брат, которые считают балет «не мужским делом».