Спектакль барнаульского театра покажут на всю Россию

В сказке рассказывается о подвигах сильного, но застенчивого героя с «небогатырской» фамилией. Вместе с русской выхухолью ему придется пройти серьезные испытания: победить великана, Лихо Одноглазое и завоевать любовь Моряны.

Постановка насыщена юмором, который поймут не только дети, но и взрослые.

Спектакль можно будет посмотреть на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе «Онлайн», YouTube-канале «Большие гастроли», а также в социальных сетях проекта. Начало в 19:00 по местному времени.

«Большие гастроли-онлайн» — это проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ.

Он стартовал 26 марта 2020 года, когда сотни туров программы «Большие гастроли» были отменены. В «Больших гастролях» можно посмотреть записи спектаклей из региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья.

В частности, благодаря этому проекту можно увидеть два спектакля, которые были показаны на Алтайском кукольном фестивале «Зазеркалье»: это «Письмовник» Московского детского камерного театра кукол и «Бах-бах-бах» Ханты-Мансийского театра кукол.