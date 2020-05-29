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Спектакль барнаульского театра покажут на всю Россию

31 мая Алтайский театр кукол «Сказка» примет участие в федеральной цифровой программе «Большие гастроли». Жители всей страны смогут посмотреть спектакль «Богатырь Степан Ромашкин» по пьесе сибирского драматурга Дмитрия Войдака.

Спектакль алтайского театра кукол "Богатырь Степан Ромашкин"
Спектакль алтайского театра кукол "Богатырь Степан Ромашкин"
vk.com/skazkabarnaul

В сказке рассказывается о подвигах сильного, но застенчивого героя с «небогатырской» фамилией. Вместе с русской выхухолью ему придется пройти серьезные испытания: победить великана, Лихо Одноглазое и завоевать любовь Моряны.

Постановка насыщена юмором, который поймут не только дети, но и взрослые.

Спектакль можно будет посмотреть на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе «Онлайн», YouTube-канале «Большие гастроли», а также в социальных сетях проекта. Начало в 19:00 по местному времени.

«Большие гастроли-онлайн» — это проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ.

Он стартовал 26 марта 2020 года, когда сотни туров программы «Большие гастроли» были отменены. В «Больших гастролях» можно посмотреть записи спектаклей из региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья.

В частности, благодаря этому проекту можно увидеть два спектакля, которые были показаны на Алтайском кукольном фестивале «Зазеркалье»: это «Письмовник» Московского детского камерного театра кукол и «Бах-бах-бах» Ханты-Мансийского театра кукол.

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