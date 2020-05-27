В Барнауле покажут первый дистанционный zoom-спектакль

Театральная мастерская Homo Artisticus Алтайского госуниверситета впервые покажет онлайн-спектакль. Об этом altapress.ru рассказал ее руководитель Кирилл Скобелин.

Вирус диктует новые формы

Ежегодно в конце мая театральная мастерская закрывает творческий сезон новой постановкой. Этот год не стал исключением, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в городе.

«В этом году закрытие состоится чуть позже, в июне. Мы покажем новую постановку в необычном жанре зум-драмы. Формат так назван потому, что основное место действия — это онлайн-видеоплатформа Zoom «, — сказал Кирилл Скобелин.

В Барнауле готовят первый онлайн-спектакль Татьяна Стибунова

Спектакль «Сеть» поставлен по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос».

«История абсолютно женская. Но мне кажется, что ее интересно и важно будет посмотреть и мужчинам в том числе. В спектакле рассказывается о том, насколько глубоким может быть женское страдание», — пояснил руководитель театральной мастерской.

Всего в спектакле заняты семь человек — шесть девушек и один парень.

Почти как в кино

Как рассказали участники спектакля «Сеть», во время дистанционных репетиций приходится подключать все доступные средства связи, чтобы пояснить ту или иную задачу.

Сам процесс больше напоминает не театральную репетицию, а съемки кинокартины: записываются отдельные кадры и дубли, из которых выбираются и монтируются лучшие.

«Это жутко интересно, мы репетируем каждый день. Садимся за компьютер в семь часов вечера и заканчиваем в десять. Сначала читаем текст, потом пробуем сыграть, затем записываем. По видеосвязи мы также выбрали костюмы и создали обстановку каждой комнаты», — рассказала о создании спектакля режиссер Татьяна Стибунова.

По ее словам, самое сложное в создании такой постановки — это периодически прерывающаяся связь. В частности, из-за этого создатели «Сети» решили показать показать зум-драму не в прямом эфире, а в записи.

В Барнауле готовят первый онлайн-спектакль Татьяна Стибунова

Сейчас готовы первые 20 минут спектакля — их смонтировали из пяти часов записанных проб. Полную длительность постановки предугадать пока сложно — на каждой репетиции актеры предлагают разные варианты игры той или иной сцены, добавляют что-то новое.

Премьера состоится 13 июня в 20:00, в группе театральной мастерской «ВКонтакте».

Кто еще готовит онлайн-спектакль

Дистанционную постановку в Барнауле также готовит «Крепостной театр» под руководством актера Александра Савина.

Принять участие в нем может любой желающий. Соответствующее объявление было опубликовано в группе театра.

Создатели дистанционного спектакля уверяют, что такое творческое занятие «идеально подходит тем, кто уже в десятый раз убрался в квартире, собрал все пазлы, перечитал книги и состав хлопьев».

«Крепостной театр» готовит онлайн-спектакль vk.com/krepostnoi_teatr

На репетициях не нужно будет вставать с дивана, но, возможно, придется немного разобрать шкаф и надеть новые вещи, в которых сейчас некуда пойти. «В течение месяца ваша комната станет настоящей сценической площадкой», — пишут организатора.

Участие, правда, не бесплатное — обойдется оно в три тысячи рублей.

Александр Савин рассказал altapress.ru, что первая группа из семи человек собрана, идут репетиции. Материал постановки и дата премьеры пока держится в секрете.