Барнаульцев приглашают на онлайн-встречу со знаменитым режиссером Юрием Быковым

27 мая образовательный фестиваль «Кинолес» организует бесплатную онлайн-встречу с российским режиссером Юрием Быковым. Об этом сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Режиссер расскажет о профессии и перспективах отечественного кинематографа. Также Быков расскажет о текущей работе над проектом «Ноль» — многосерийным фильмом о том, как изменилась наша страна за 20 лет. Премьера пройдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Виртуальная встреча будет интерактивной — в прямом эфире можно будет задавать вопросы. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени здесь.

Юрий Быков — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, композитор, продюсер. Лауреат международных кинофестивалей, премий Ника и «Золотой Орёл». В его фильмографии — фильмы «Дурак», «Майор», «Жить», «Метод», «Сторож» и другие.

Фестиваль «Кинолес» — это главный кинематографический опенэйр-фестиваль в России, который проводится ежегодно по инициативе питерского Молодежного центра союза кинематографистов.

На фестивале проходят открытые смотры короткометражек молодых российских режиссеров. Также команда «Кинолеса» организует организует творческие встречи и мастер-классы. В этом году, как и все мероприятия, он пройдет в режиме онлайн.