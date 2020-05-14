Барнаульский участник «Танцев со звездами» рассказал, как проходит проект в условиях пандемии

В новом шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1» участвует профессиональный танцор родом из Барнаула Максим Петров. Он танцует в паре с актрисой Аленой Бабенко. Вместе они добрались уже до полуфинала. Петров рассказал altapress.ru, как проходит проект в режиме строгих ограничительных мер, какой танец оказался самым сложным и что он думает о мнении Собчак о Барнауле (спойлер — не поддерживает).

О танцевальной карьере

— Я родился в Барнауле, жил в Научном городке. Я всегда любил спорт, музыку, а вот танцами начал заниматься довольно поздно, с 14 лет. Обратить внимание на этот вид искусства посоветовали родители.

Сначала я закончил алтайский колледж культуры, потом поступил на хореографический факультет в АГИК. Получив образование, в 2000 году принял решение переехать в Москву и строить карьеру там.

Три года я прожил в столице, стал мастером спорта. Потом партнерша решила посвятить себя семье. Мои британские тренера посоветовали переехать в Англию, встать в пару с исландской девушкой и представлять ее страну на чемпионате мира и других турнирах. Что я и сделал. И буквально через три месяца мы с ней попали в топ-20 лучших танцевальных пар мира.

Прожив в Великобритании и Исландии два с половиной года, я параллельно воспитывал других танцоров. Среди моих учеников тоже есть чемпионы мира.

Также мне удалось немного пожить и поработать в Америке. Только после этого я вернулся в обратно в Европу и Москву.

Как попал в «Танцы со звездами»

— В 2015 году меня пригласили принять участие в проекте «Танцы со звездами». В первом проекте я был в паре с режиссером Валерией Гай Германика. Во втором — с актрисой Ириной Безруковой.

Позже «Танцы со звездами» запустили в Исландии, где я тоже принимал участие. На первом проекте я был с певицей Йоханной Гвюдрун Йоунсдоттир, финалисткой «Евровидения-2009». На конкурсе она заняла второе место сразу после Димы Билана. Зато наша пара одержала победу в «Танцах со звездами».

В 2019 году я танцевал в исландской версии этого проекта, был в паре с певицей Региной. А в этом году принимаю участие в «Танцах со звездами» в России с Аленой Бабенко.

Отличие европейского проекта от российского

— В исландских «Танцах со звездами» все было очень строго: если выбывает какая-то пара, то ее никаким образом нельзя вернуть обратно. В нашем проекте такое происходило. А в плане организации и проведения все одинаково.

Об участии в пандемию

— Мы сдаем тесты дважды в неделю. Репетиционная студия и зал, где мы выступаем, регулярно обрабатывают. Все стараются соблюдать все меры предосторожности.

Страшно ли продолжать участвовать после Маши (у участницы проекта «Танцы со звездами» Марии Иваковой 8 мая подтвердился тест на коронавирус — прим.ред.)? Конечно, в какие-то моменты задумываешься, становится неприятно.

Но наша задача — попытаться подарить зрителю хоть немного позитива, отвлечь от сложной ситуации. Я считаю, что мы, артисты, должны это делать. Так же, как во время войны, когда на фронте устраивали концерты для солдат.

О партнерше Алене Бабенко

— Я обрадовался, когда узнал, что буду в паре с Аленой. При знакомстве у нас сразу произошла «химия» — это очень важно не только в жизни, но и в танцах.

Оказывается, Алена пробовала танцевать с тремя или четырьмя партнерами, а остановилась на мне.

Заниматься с ней очень комфортно, она настоящая работяга, проводим с ней по две тренировки в день. Кстати, тоже сибирячка — родом из Кемерова. Так что я очень рад, что она выбрала меня.

Как придумываются номера

— Танец — это не какой-то набор шагов. У номера всегда есть история и сюжет. Вдохновение дает музыка, образ, сама идея танца.

Над номером думаем втроем, вместе с хореографом Родионом Барышевым. Алена всегда выступает генератором идей, мы стараемся воплотить ее задумки.

О самом сложном танце

— На прошлой неделе у нас должно было быть танго под музыку «Риорита». Мы почему-то долго сопротивлялись, нам история казалась несколько ироничной. Так и не получилось.

Тогда нам дали песню «Молитва» в исполнении Тамары Гвердцители. Мы много работали над номером. В итоге получилось очень душевно, люди писали, что наше выступление тронуло их до слез — а это самое главное для нас.

О полуфинале конкурса

— К полуфиналу, который пройдет 17 мая, подготовили быстрый танец квикстеп на «Триллер» Майкла Джексона. Будет номер в стиле «Великого Гэтсби».

Кавер на песню короля поп-музыки записал Вадим Капустин — мой хороший знакомый и кумир одновременно. Он тоже с Барнаула, но познакомились мы в Москве. Вадим гениальный музыкант, сам пишет музыку и тексты, принимал участие в шоу «Голос», был в команде Леонида Агутина.

Когда я услышал песню для нашего номера, я сразу узнал его голос, позвонил и спросил: «Это же ты записал кавер для „России 1“? Представляешь, его дали мне!».

Поэтому мы в предвкушении, очень хотим показать наш танец.

Об отзывах зрителей

— Телезрителям нравятся все наши номера, но особенно зашла динамичная самба. Алена тогда зажгла на сцене, мы получили самые высокие баллы от жюри. Зрители тоже поддержали, наша пара оказались на первой строчке конкурсного рейтинга.

Сейчас мы как на «качелях» — то мы впереди, то предпоследние, то снова вырываемся вперед. Поэтому зрительская поддержка очень важна. Надеемся на помощь земляков.

Что дал проект

— Возможность познакомиться с прекрасными людьми. Конкуренция здесь не чувствуется: все общаются, дружат между собой, мы периодически появляемся друг у друга в номерах.

Я поддерживаю актера Ваню Стебунова, он тоже наш земляк с Алтая. В проекте принимает участие моя хорошая знакомая, сибирячка Инна Свечникова. Так что атмосфера на «Танцах» у нас очень дружелюбная.

О Барнауле и мнении Собчак

— Последний раз в Барнауле я был в декабре 2018 года. У меня в городе живут родители, родные, я с ними всегда на связи. Из-за плотного графика не получилось приехать прошлым летом. Надеюсь прилететь этим. Алена Бабенко тоже собирается на Алтай, хочет на Телецкое озеро.

Не знаю, по каким критериям Ксении Собчак не понравился Барнаул, но я не согласен с ее мнением. Барнаул — замечательный город с хорошими людьми. Наверное, она была в каком-то другом Барнауле (Ксения Собчак не разу не посещала краевую столицу — прим.ред.).

Об успехе алтайского «Пухляша»

— Дима Красилов с Алтая? Не знал! Но это видно, энергетика-то наша! Он большой молодец, в клипе (Little big для конкурса «Евровидение» — прим.ред.) зажег. Кому раньше удавалось так обаять зрителей?

Не важно, «Пухляш» ты или худой: если хочешь, то нужно танцевать. Он искренне это делает, это видно в его танце. Чтобы двигаться так, нужно иметь эмоции, чувство ритма — все это у Димы есть.

Горжусь, что мы земляки. Если будет возможность — обязательно познакомлюсь с ним.