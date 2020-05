Little Big исполнит на «Евровидении» необычную версию песни Uno

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020», сыграет акустическую версию своей конкурсной песни Uno на шоу Europe Shine A Light, сообщает ТАСС.

Группа Little Big

12 и 14 мая — в дни запланированных ранее полуфиналов — на официальном YouTube-канале «Евровидения» выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Выпуски будут доступны на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая соответственно.

«12 мая будут представлены песни участников первого полуфинала, а также Германии и Италии. Организаторы подготовили для зрителей и специальные номера. В частности, зрители увидят, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли. Или что представляет собой акустическая версия песни Uno от группы Little Big из России», — рассказали изданию в пресс-службе Первого канала.

«Евровидение--2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в концертном в Роттердаме. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. Однако, Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы проведут 16 мая специальное шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»), в котором примут участие заявленные конкурсанты этого года. В России эфир будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.