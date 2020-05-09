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Хайповая группа Little Big сняла новый клип с Гудковым и Поперечным

Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в пятницу, 8 мая и уже набрал более 8 миллионов просмотров.

Группа Little Big
Группа Little Big
Скрин с видео Youtube

В музыкальном видео музыканты играют роль мошенников, которые грабят посетителей казино, отвлекая их гипнотическими танцами. В клипе снялись комик Даня Поперечный, блогер Руслан Усачев, сценарист и ведущий Александр Гудков и солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

Ролик в течение суток не покидает первое место на вкладке «В тренде» на YouTube.

Клип Hypnodancer стал вторым музыкальным видео группы за весну 2020 года. Предыдущая видеоролик Little Big — клип на песню Uno. С ним артисты собирались выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020». Однако Евровидение отменили впервые за 64-летнюю историю. Конкурс перенесли на 2021 год. Россию, как и планировалось, представит группа Little Big.

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