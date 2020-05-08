Россияне выбрали пять самых любимых фильмов о войне

Проект «Кино» Mail.ru создал опрос, в котором попросил пользователей проголосовать за своим любимые фильмы о войне. Рейтинг возглавила картина «В бой идут одни «старики» Леонида Быкова, сообщает ТАСС.

Кадр из кинофильма "В бой идут одни старики".

Фильм о буднях летчиков-истребителей вышел на больших экранах в 1974 году. Многим военная кинолента запомнилась благодаря музыке — в ней прозвучали знаменитые песни «Смуглянка», «Вечерний звон», «За того парня».

В тройку лидеров также вошли картины «Офицеры» Владимира Рогового и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.

Военная драма «Офицеры» с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях вышла в 1971 году. Лента повествует о судьбах двух боевых товарищей.

В фильме «А зори здесь тихие» рассказывается о пяти девушках-зенитчицах, которым приходится вступить в неравный бой с фашистами.

В пятерку также вошли «Они сражались за Родину» (1975) и «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука и «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова.