Семь малоизвестных советских фильмов о войне, которые можно посмотреть в День Победы

Отец солдата
Старый крестьянин-виноградарь Георгий Махарашвили из Грузии отправляется повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Пока он доезжает до больницы, его сын снова отправляется на фронт.
Отправляясь вслед за ним, отцу придется дойти до Берлина.
Восхождение
Фильм Ларисы Шепитько.
Действие разворачивается в оккупированной Белоруссии. Партизаны — солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда, но сталкиваются с полицаями.
После мучительных пыток и допросов один из героев решается пойти на сделку с совестью и предать партизан.
Жаворонок
Фашисты решили воспользоваться советскими танкистами в бою, используя их в качестве мишени. Однако им удается вырваться. Уходя от погони, они готовы сражаться до последнего.
На семи ветрах
Света приезжает в захолустный городок к своему жениху. Но внезапно начинается война.
Двухэтажный дом «на семи ветрах», где Светлана осталась ждать, превращается в госпиталь. А ей самой приходится брать в руки винтовку.
Белый взрыв
Фильм Станислава Говорухина о советских солдатах-альпинистах. В главных ролях — Армен Джигарханян и Людмила Гурченко.
В 1942 году альпинисты ценою своей жизни спасли мирных жителей предгорий Кавказа и обеспечили успех советским войскам.
Баллада о солдате
Фильм Григория Чухрая.
Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Его хотят наградить орденом, но вместо этого солдат просит отпустить его ненадолго домой повидаться с мамой.
Путь домой оказывается очень долгим и непростым.
Факт
В основе фильма — всего одно историческое событие. 3 июня 1944 года фашисты сожгли заживо всех жителей деревни Пирчюпяй.
Режиссер Альмантас Грикявичюс в своей картине предельно точно воссоздает события этого страшного дня.
Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в номинации «Лучшая актриса второго плана».