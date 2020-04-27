Семь малоизвестных советских фильмов о войне, которые можно посмотреть в День Победы

Поскольку 9 мая барнаульцы, как и все россияне, проведут дома, то можно будет разнообразить праздничный день просмотром необычных советских фильмов о Великой Отечественной. Altapress.ru собрал семь картин, которые редко показывают по телевизору.

Отец солдата

Старый крестьянин-виноградарь Георгий Махарашвили из Грузии отправляется повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Пока он доезжает до больницы, его сын снова отправляется на фронт.

Отправляясь вслед за ним, отцу придется дойти до Берлина.

Восхождение

Фильм Ларисы Шепитько.

Действие разворачивается в оккупированной Белоруссии. Партизаны — солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда, но сталкиваются с полицаями.

После мучительных пыток и допросов один из героев решается пойти на сделку с совестью и предать партизан.

Жаворонок

Фашисты решили воспользоваться советскими танкистами в бою, используя их в качестве мишени. Однако им удается вырваться. Уходя от погони, они готовы сражаться до последнего.

На семи ветрах

Света приезжает в захолустный городок к своему жениху. Но внезапно начинается война.

Двухэтажный дом «на семи ветрах», где Светлана осталась ждать, превращается в госпиталь. А ей самой приходится брать в руки винтовку.

Белый взрыв

Фильм Станислава Говорухина о советских солдатах-альпинистах. В главных ролях — Армен Джигарханян и Людмила Гурченко.

В 1942 году альпинисты ценою своей жизни спасли мирных жителей предгорий Кавказа и обеспечили успех советским войскам.

Баллада о солдате

Фильм Григория Чухрая.

Молодой солдат Алёша Скворцов совершает подвиг — подбивает два немецких танка. Его хотят наградить орденом, но вместо этого солдат просит отпустить его ненадолго домой повидаться с мамой.

Путь домой оказывается очень долгим и непростым.

Факт

В основе фильма — всего одно историческое событие. 3 июня 1944 года фашисты сожгли заживо всех жителей деревни Пирчюпяй.

Режиссер Альмантас Грикявичюс в своей картине предельно точно воссоздает события этого страшного дня.

Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в номинации «Лучшая актриса второго плана».