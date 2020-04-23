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Алтайские студенты-актеры представили онлайн свой лучший спектакль к 9 мая

К 75-летию Победы кафедра театральной режиссуры института культуры представила запись спектакля «Еще до войны» по повести Виля Липатова.

Спектакль "Еще до войны"
Спектакль "Еще до войны"

Премьера состоялась в 2017 году.

В 2018 году постановка получила гран-при Всероссийского фестиваля театральных мастерских «Teart».

Спектакль «Еще до войны» поставила режиссер Анна Вахрамеева по одноименной повести Виля Липатова. Произведение было опубликовано в 1971 году.

«Постановка погружает зрителя в мир невероятной деревушки Улым, стоящей на берегу реки Кета, притока Оби; повествует о жизни людей предвоенного времени. Эта история про жизнь и любовь людей, победивших войну, задевает сердца не только взрослых людей, но и современной молодежи», — сообщается на сайте института.

Спектакль можно посмотреть онлайн: здесь 1 часть и 2 часть.

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