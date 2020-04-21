Алтайский институт культуры проведет несколько онлайн-проектов к 9 мая

Алтайский государственный институт культуры ко Дню Победы запускает несколько тематических онлайн-проектов и конкурсов, сообщает управление по культуре.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Стихи о войне

Каждый может поучаствовать в поэтической акции «От сердца к сердцу».

На камеру нужно записать исполнение любимого стихотворения о войне и прислать в институт. Все видеозаписи будут опубликованы на сайте учебного заведения.

Картины о военных событиях

Для учащихся школ искусств, художественных школ и студий пройдет творческий конкурс «Едины памятью своей».

Принимаются произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Подробности можно узнать здесь.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Чтобы помнили

Молодым авторам предлагают принять участие в конкурсе «Память в каждой строчке». Для этого нужно прислать стихотворение или рассказ.

Подробнее о конкурсе здесь.

Фестиваль онлайн

В соцсетях стартовал краевой творческий онлайн-фестиваль «Я только слышал о войне…».

Видео творческих номеров (номинации — художественное слово, хореография, вокал, рассказ о героях своей семьи) необходимо загрузить в социальную сеть («ВКонтакте» или Instagram) и поставить хэштеги #ОнлайФестивальАГИК, #ЯТолькоСлышалОВойне, а также хештег номинации.