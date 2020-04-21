Алтайский институт культуры проведет несколько онлайн-проектов к 9 мая

Стихи о войне
Каждый может поучаствовать в поэтической акции «От сердца к сердцу».
На камеру нужно записать исполнение любимого стихотворения о войне и прислать в институт. Все видеозаписи будут опубликованы на сайте учебного заведения.
Картины о военных событиях
Для учащихся школ искусств, художественных школ и студий пройдет творческий конкурс «Едины памятью своей».
Принимаются произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Подробности можно узнать здесь.
Чтобы помнили
Молодым авторам предлагают принять участие в конкурсе «Память в каждой строчке». Для этого нужно прислать стихотворение или рассказ.
Подробнее о конкурсе здесь.
Фестиваль онлайн
В соцсетях стартовал краевой творческий онлайн-фестиваль «Я только слышал о войне…».
Видео творческих номеров (номинации — художественное слово, хореография, вокал, рассказ о героях своей семьи) необходимо загрузить в социальную сеть («ВКонтакте» или Instagram) и поставить хэштеги #ОнлайФестивальАГИК, #ЯТолькоСлышалОВойне, а также хештег номинации.