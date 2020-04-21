Искусство на удаленке: какие музеи Барнаула запустили онлайн-выставки

ГМИЛИКА
На сайте ГМИЛИКА можно скачать аудиогид, посмотреть фото с мероприятий, цифровой каталог некоторых выставок.
Еще можно прогуляться по залам музея в виртуальном мире. Для этого нужно зайти на сайт, найти раздел «Виртуальный музей» и кликнуть по иконке «Виртуальный тур».
На YouTube выставлен видео-архив с литературных вечеров, небольшие экскурсии и новая рубрика «Из видеолетописи». Сейчас музей проводит выставку, посвященную 100-летию детской музыкальной школы № 1 имени А.К.Глазунова «По страницам истории первой музыкальной».
Ознакомиться с фондом музея можно через социальные сети: Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники.
Художественный музей
ГХМАК предлагает 15 электронных экспозиций на различные темы. На время карантина на YouTube-канале музея сотрудники создали видео-экскурсии для посетителей.
Уже сейчас можно увидеть выставку «Диалог длинною в век», несколько видео-прогулок, рассказ о жизни музея и его сотрудников на самоизоляции.
Посетителям также предлагают создать собственный вариант картины Петра Гергардовича Дика «Под парусом». Для этого нужно зайти на сайт музея и скачать файл на странице.
Ознакомиться с коллекциями можно по ссылкам: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Алтайский краеведческий музей
Краеведческий музей публикует на социальных страницах сюжеты авторского проекта Е. Паниной «История одного шедевра».
А также возобновляет ранее закрытую выставку «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия.
Ссылки на социальные сети музея: Facebook, Instagram, Twitter.
Дарья Зыкова.