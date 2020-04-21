Искусство на удаленке: какие музеи Барнаула запустили онлайн-выставки

Все музеи Барнаула временно закрыты. Теперь посетить выставки можно только в виртуальной реальности. Что предлагают музеи города, пока мы сидим дома?

ГМИЛИКА

На сайте ГМИЛИКА можно скачать аудиогид, посмотреть фото с мероприятий, цифровой каталог некоторых выставок.

Еще можно прогуляться по залам музея в виртуальном мире. Для этого нужно зайти на сайт, найти раздел «Виртуальный музей» и кликнуть по иконке «Виртуальный тур».

На YouTube выставлен видео-архив с литературных вечеров, небольшие экскурсии и новая рубрика «Из видеолетописи». Сейчас музей проводит выставку, посвященную 100-летию детской музыкальной школы № 1 имени А.К.Глазунова «По страницам истории первой музыкальной».

Ознакомиться с фондом музея можно через социальные сети: Instagram, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники.

Художественный музей

ГХМАК предлагает 15 электронных экспозиций на различные темы. На время карантина на YouTube-канале музея сотрудники создали видео-экскурсии для посетителей.

Выставка «Послания великих странников: петроглифы Алтая», художественный музей 2020 Надежда Чехович

Уже сейчас можно увидеть выставку «Диалог длинною в век», несколько видео-прогулок, рассказ о жизни музея и его сотрудников на самоизоляции.

Посетителям также предлагают создать собственный вариант картины Петра Гергардовича Дика «Под парусом». Для этого нужно зайти на сайт музея и скачать файл на странице.

Ознакомиться с коллекциями можно по ссылкам: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Алтайский краеведческий музей

Краеведческий музей публикует на социальных страницах сюжеты авторского проекта Е. Паниной «История одного шедевра».

Подготовка к выставке «Слава российского оружия». Анна Зайкова.

А также возобновляет ранее закрытую выставку «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия.

Ссылки на социальные сети музея: Facebook, Instagram, Twitter.

Дарья Зыкова.