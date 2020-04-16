«Шишковка» объявляет фотоконкурс про котиков и книги

Библиотека им. Шишкова объявила конкурс «Роман с котом». Любой желающий может поучаствовать в нем, прислав фотографию со своим пушистым питомцем и любимым изданием.

С 15 апреля фотографии принимаются по почте biblio-reklama@mail.ru. В письме нужно указать имя автора снимка, кличку питомца, рассказать о книжных пристрастиях и указать контакты.

Фотографии для конкурса можно также выложить в социальных сетях. При этом нужно отметить аккаунт библиотеки и поставить два хештега — #шишковка и #романскотом. В посте также не забудьте написать сопроводительную информацию.

Лучшие работы будут выложены на сайте библиотеки, где пройдет голосование. Победители получат книгу Григория Служителя с автографом.

Григорий Служитель — автор единственного романа «Дом Савелия», который в 2019 году занял второе место на премии «Большая книга».

«До введения ограничительных мер Григорий Служитель дал свое согласие на участие в Шукшинском фестивале в этом году и Алтайская краевая библиотека начала готовить программу „Литературного перекрестка“ — традиционной „писательской“ составляющей проекта. Как сложится судьба фестиваля в этом году, пока сказать невозможно, но мы надеемся, что читающая публика сможет встретиться с молодым и талантливым писателем, создавшим один из самых пронзительных отечественных романов последних лет», — рассказали в «Шишковке».

«Дни Савелия» — это книга о московских буднях с точки зрения кота. Своим кошачьим глазом он наблюдает за гастарбайтерами, за театральными актерами, за циркачами, оценивает котокафе и масштабы реновации.