День Победы в режиме онлайн: как с пользой провести 9 мая, не выходя из дома

После недавнего заявления Владимира Путина о переносе парада Победы стало очевидно, что привычного 9 мая у россиян не будет. Altapress.ru узнал, как можно отметить этот важный день онлайн.

День Победы в Барнауле. 2019 год.

Найти нужный монумент

Сайт «Помните нас» собрал больше 14 тыс. памятников, монументов, обелисков и мемориалов в России и за рубежом, посвященных Великой Отечественной войне.

Информация о них объединена в каталоге — здесь есть описание памятного места, фотография и даже указано его состояние. Найти нужный монумент можно по ключевым словам в поисковике.

Например, благодаря сайту можно узнать, что в Австрии в городе Ансфельден есть братская могила, в которых захоронены 75 советских солдат.

В разделе «Застывший металл» собраны орудия и техника, использовавшиеся в Великой Отечественной, которые сейчас также выступают в роли памятника — как барнаульский танк Т-34 у кинотеатра «Мир».

Возложение цветов на Мемориале Славы. 9 мая 2019 год. Ирина Пергаева , altapress.ru.

Поблагодарить за подвиг

Сайт «Победители» поделен на две части. В первой — система поиска с поименным списком ветеранов. Через нее можно найти однополчан.

Вторая часть — мультимедийная карта, объединяющая в себе исторические факты, современные воспоминания и архивные хроники.

По карте также можно изучать ход Великой Отечественной.

Почитать воспоминания

На сайте «Я помню» собраны воспоминания участников ВОВ.

За 20 лет здесь собрали более 3 тыс. интервью с ветеранами. Саперы, пехотинцы, артиллеристы, летчики, танкисты — узнать их историю войны может каждый.

На сайте также опубликованы письма с фронта и фотографии тех лет.

День Победы в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Рассказать свою историю

Сайт «Бессмертный полк» продолжает собирать данные об участниках Великой Отечественной. Любой желающий может «записать своего дела в полк» и рассказать о нем.

Поскольку в этом году шествие «Бессмертного полка» 9 мая не состоится, министр культуры Елена Безрукова предложила альтернативу — устроить флешмоб в соцсетях, выложив фотографии своих родных воинов.

Заказать памятную медаль

В честь 75-летия Великой Победы «Императорский монетный двор» выпустил памятные медали, которые каждый человек может бесплатно заказать себе.

Заплатить нужно будет только за доставку — она обойдется в 300 рублей.

В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. www.facebook.com/anastasia.blizniuk

Изучить историю войны

Проект «Календарь Победы» собрал все ключевые события войны в виде мультимедийного проекта.

На сайте собраны описания сражений, интересные статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах и судьбах отдельных людей, военный фольклор (песни, стихи, анекдоты), фотографии и иллюстрированные материалы (плакаты, рисунки из газет).

«Календарем Победы» занимались сотрудники корпорации ЭЛАР, которые совместно с музеями, архивами и библиотеками собирали малоизвестные и неизвестные сведения о боевых действиях на советско-германском фронте.

Посмотреть фотографии

Огромный фонд оцифрованных фотографий времен Второй мировой и Великой Отечественной с 1939 по 1945 год.

Цель проекта — сохранить как можно больше фото высокого качества по теме и предоставить к ним как можно более удобный доступ.

Полевая кухня. архив ООО «СК «ТЕМП»

Приготовить фронтовые блюда

Еще один сайт victory-day.ru, посвященный Дню Победы, отличается тем, что здесь можно найти рецепты фронтовых блюд.

Макароны «балтийские», солянка «тыловая», щи солдатские, пирог с гречкой, каша с чесноком, хлеб «Ржевский», «макаловка», морковный чай и военный коктейль — 9 мая можно накрыть настоящий «фронтовой» стол.

Также на сайте размещены стихи, анекдоты о войне и поздравления для ветеранов.

Узнать о погибших и пропавших без вести

Обобщенный банк данных «Мемориал» — это еще один портал, созданный по инициативе Министерства обороны.

На нем содержится почти 17 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне, обнародованы первичные захоронения 5 млн солдат и офицеров.

В Новосибирске по найденным на свалке письмам барнаульского фронтовика сделали постановку на День Победы. www.facebook.com/anastasia.blizniuk

Разобраться с архивами

Сайт «Память народа» — это электронная база документов из Центрального архива Министерства обороны России.

Здесь можно узнать судьбу воевавших родственников, найти информацию о награждениях, ознакомиться с архивными документами (донесения о погибших и пропавших без вести, наградные листы, журналы боевых действий).

Всего на сайте размещено более 425 тыс. архивных документов и более 100 тыс. военных карт.

Найти данные о военнопленных

Одна из самых больших баз о военнопленных Великой Отечественной собрана на сайте «Кремник». Здесь также есть подробная инструкция, с чего следует начинать поиски.

Еще один банк данных есть на немецком сайте. Правда, там можно найти только базовую информацию: имя, дату рождения и смерти.

Однако пользователи, которые найдут в списке имена своих близких, могут обратиться к исследователям с запросом для получения более детальной информации.

Презентация «Блокада Ленинграда». АГАКИ.

Узнать больше о блокаде Ленинграда

Портал «Блокаде. Нет» показывает блокадный Ленинград глазами очевидцев, через их личные истории.

На сайте также размещены материалы в форме инфографики. С их помощью можно узнать, как началась блокада, менялась норма выдачи хлеба и появилась «дорога жизни».

Еще здесь можно посмотреть цифровые копии карточек на хлеб и блокадных открыток.

Заглянуть в большой архив

Еще один портал с архивными данными носит название «Солдат.ру».

Здесь можно отыскать практически любую информацию, связанную с Великой Отечественной — начиная с исторических справок и адресов архивов и заканчивая поиском информации о воинах, пропавших без вести.

Солдаты. Армия. Почетный караул СС0

Не только о ВОВ

Сайт «Забытый полк» собрал информацию не только о Великой Отечественной, но и других войнах, в которых принимали участие наши соотечественники — в Афганистане, Северном Кавказе и других.

Как и на многих других сайтах, здесь собраны воспоминания участников, информация о пропавших без вести и заявления поисковиков о находках.