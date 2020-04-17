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Жизнь

Владимир Путин перенес парад Победы

17 апреля Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на Красной площади и марша Бессмертного полка, передает РИА «Новости». Также президент поручил Министерству обороны и силовым ведомствам изменить график и перенести подготовку к параду в регионах.

Парад Победы в Москве.
Парад Победы в Москве.
kremlin.ru

Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", — заявил президент на встрече с Советом Безопасности.

Путин подчеркнул, что в Москве и в регионах необходимо отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы к 75-летию Великой Победы.

Президент отметил, что, несмотря на переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, и эту дату невозможно отменить. «В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности», — сказал Путин.

По словам президента, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», должны состояться в 2020 году, но чуть позже.

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