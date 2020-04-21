Барнаул 21 апреля 20°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайский конкурс красоты проведут удаленно через Instagram

В Барнауле в режиме онлайн проведут конкурс красоты «Топ Модель 2020». Поучаствовать в нем может любая девушка, сообщают организаторы.

Телефон, Инстаграм
Телефон, Инстаграм
СС0

Для участия нужно прислать два фото — портрет и в полный рост, рассказать о своей профессии и увлечениях, а также заплатить оргвзнос.

Фото участниц выложат в аккаунте @model_agency_tzh в Instagram. Каждый сможет проголосовать за понравившуюся девушку. Победительницу определят по количеству лайков.

«Модель 2020» получит титул, подарки и авторскую корону ручной работы от дизайнера Екатерины Вяткиной.

Подробности конкурса можно уточнить по тел: 8−962−792−4005 или в группе модельного агентства Татьяны Жилиной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка