Алтайский конкурс красоты проведут удаленно через Instagram

В Барнауле в режиме онлайн проведут конкурс красоты «Топ Модель 2020». Поучаствовать в нем может любая девушка, сообщают организаторы.

Для участия нужно прислать два фото — портрет и в полный рост, рассказать о своей профессии и увлечениях, а также заплатить оргвзнос.

Фото участниц выложат в аккаунте @model_agency_tzh в Instagram. Каждый сможет проголосовать за понравившуюся девушку. Победительницу определят по количеству лайков.

«Модель 2020» получит титул, подарки и авторскую корону ручной работы от дизайнера Екатерины Вяткиной.

Подробности конкурса можно уточнить по тел: 8−962−792−4005 или в группе модельного агентства Татьяны Жилиной.