Какие концерты, чтения и выставки «на удаленке» покажут барнаульцам к 9 мая

Молодежный театр Алтая покажет на своем сайте спектакль «Читаем Твардовского», а 9 мая — музыкально-поэтическую композицию «Колокола памяти».
С 1 по 9 мая актеры театра драмы им. Шукшина будут вести спецрубрику на канале «Катунь24». Они прочитают отрывки из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». На другом телеканале — ВГТРК «Алтай» — они покажут премьерный спектакль «Фронтовые письма».
Алтайский музыкальный театр покажет онлайн литературно-музыкальную композицию на стихи Роберта Рождественского «Вечная слава героям», а также спектакль «Браво, конферансье».
Филармония на своем сайте организует трансляцию вокально-симфонической сюиты Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» и концертных программ с участием симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля.
С 7 по 9 мая библиотека им. Шишкова откроет доступ к электронной коллекции «Герои Советского Союза — уроженцы Алтайского края» и виртуальный альбом «Фотографии военных лет».
Также зрителям «Катунь24» покажут архивную запись концерта «По дорогам войны» с участием популярных артистов Евгения Дятлова и Екатерины Гусевой.