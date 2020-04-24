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Какие концерты, чтения и выставки «на удаленке» покажут барнаульцам к 9 мая

С 30 апреля по 9 мая жители Алтайского края могут посмотреть дома трансляции спектаклей, концерты разных лет, презентации новых выставок и интерактивные музейные программы, сообщает управление по культуре.

День Победы в Барнауле. 2019 год.
День Победы в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Молодежный театр Алтая покажет на своем сайте спектакль «Читаем Твардовского», а 9 мая — музыкально-поэтическую композицию «Колокола памяти».

С 1 по 9 мая актеры театра драмы им. Шукшина будут вести спецрубрику на канале «Катунь24». Они прочитают отрывки из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». На другом телеканале — ВГТРК «Алтай» — они покажут премьерный спектакль «Фронтовые письма».

Алтайский музыкальный театр покажет онлайн литературно-музыкальную композицию на стихи Роберта Рождественского «Вечная слава героям», а также спектакль «Браво, конферансье».

Филармония на своем сайте организует трансляцию вокально-симфонической сюиты Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» и концертных программ с участием симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля.

С 7 по 9 мая библиотека им. Шишкова откроет доступ к электронной коллекции «Герои Советского Союза — уроженцы Алтайского края» и виртуальный альбом «Фотографии военных лет».

Также зрителям «Катунь24» покажут архивную запись концерта «По дорогам войны» с участием популярных артистов Евгения Дятлова и Екатерины Гусевой.

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