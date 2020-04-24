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Театр драмы в Барнауле покажет онлайн спектакль «Три сестры»

24 апреля алтайский театр драмы в пятый раз проведет трансляцию архивной записи спектакля. В этот раз они покажут «Три сестры» режиссера Петра Шерешевского.

Спектакль "Три сестры"
Спектакль "Три сестры"
театр драмы, Андрей Луковский

Спектакль по пьесе Антона Чехова впервые был представлен зрителям в 2012 году.

«Это спектакль о неумении и неспособности людей мыслящих и духовных защитить свой мир, про то, что если ринуться защищать, то ты уже не ты будешь. Про то, как найти смысл в жизни, когда мир говорит тебе, кричит: «Ты лишний, не нужно тебя!», — рассказывал о постановке режиссер.

В театре говорят, что зрители увидят не красивую иллюстрацию, но «жесткую, тревожащую современную по проблематике и воздействию историю».

В записи спектакля были заняты заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, заслуженный артист Бурятии и России Николая Мирошниченко, Елена Кегелева, Татьяна Гуртякова, Анна Бекчанова, Елена Адушева и другие актеры.

Начало трансляции в 19:00. Показ пройдет здесь. Ссылка будет доступна 24 часа.

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