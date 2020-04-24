Театр драмы в Барнауле покажет онлайн спектакль «Три сестры»

Спектакль по пьесе Антона Чехова впервые был представлен зрителям в 2012 году.

«Это спектакль о неумении и неспособности людей мыслящих и духовных защитить свой мир, про то, что если ринуться защищать, то ты уже не ты будешь. Про то, как найти смысл в жизни, когда мир говорит тебе, кричит: «Ты лишний, не нужно тебя!», — рассказывал о постановке режиссер.