Театр драмы в Барнауле покажет онлайн спектакль «Три сестры»

Спектакль по пьесе Антона Чехова впервые был представлен зрителям в 2012 году.
«Это спектакль о неумении и неспособности людей мыслящих и духовных защитить свой мир, про то, что если ринуться защищать, то ты уже не ты будешь. Про то, как найти смысл в жизни, когда мир говорит тебе, кричит: «Ты лишний, не нужно тебя!», — рассказывал о постановке режиссер.
В театре говорят, что зрители увидят не красивую иллюстрацию, но «жесткую, тревожащую современную по проблематике и воздействию историю».
В записи спектакля были заняты заслуженный артист России Эдуард Тимошенко, заслуженный артист Бурятии и России Николая Мирошниченко, Елена Кегелева, Татьяна Гуртякова, Анна Бекчанова, Елена Адушева и другие актеры.
Начало трансляции в 19:00. Показ пройдет здесь. Ссылка будет доступна 24 часа.