Обзорщик «плохого кино» BadComedian составил список лучших фильмов для карантина

Популярный видеоблогер BadComedian Евгений Баженов опубликовал свой рейтинг фильмов для самоизоляции. В каждой квартире действие разворачивается в одном пространстве, пишет ТАСС.

Всего в список вошли 16 картин.

«Все собранные фильмы демонстрируют, что даже в условиях изоляции в пределах комнаты/дома/гроба/склада или даже ущелья — есть чем заняться. Кроме этого, напряжение и интерес ни в коем случае не зависят от пространства в котором происходят события фильма. Сценарий, актеры и диалоги — вот, что создает полную свободу и огромный интерес к происходящему», — сказал Баженов журналистам.

Altapress.ru решил рассмотреть список видеоблогера поподробнее.

12 Разгневанных мужчин

По сюжету, юношу обвиняют в убийстве собственного отца, ему грозит электрический стул. Двенадцать присяжных собираются чтобы вынести вердикт: виновен или нет.

Фильм 1957 года признан одной из величайших юридических картин кинематографа. Его снял оператор Борис Кауфман — брат известных советских кинодокументалистов Дзиги Вертова и Михаила Кауфмана.

Резня

Фильм Романа Полански по пьесе французского драматурга Ясмины Резы.

Двое мальчишек подрались в школе. Их родители встретились, чтобы мирно обсудить конфликт. Но что-то пошло не так, и между семьями в одной квартире развязалась настоящая война.

Клуб «Завтрак»

Пятеро школьников в наказание за проступки вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему «Кем вы себя представляете?» Молодым людям с большим трудом удается разобраться в своих проблемах.

Сияние

Культовый фильм ужасов Стенли Кубрика по книге Стивена Кинга.

Главный герой-писатель приехал с женой и ребенком в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем, а заодно написать роман. Гостиница известна загадочными криминальными событиями, и они готовы повториться вновь.

Бешеные псы

Один из первых фильмов Квентина Тарантино.

Задумав ограбить ювелирный магазин, криминальный босс собрал вместе шестерых опытных и совершенно незнакомых друг с другом преступников. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в кровавую бойню. Оказалось, что среди них есть предатель.

Омерзительная восьмерка

А это один из последних фильмов Тарантино.

Легендарный охотник за головами конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию укрыться в таверне на отшибе. Там снегопад пережидает разномастное общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдает.

127 часов

Экстремал в очередной раз едет в одиночку на каньон и оказывается в смертельной ловушке. Он проводит в ней 127 часов без еды и без питья. Но его волю не сломить.

Фильм основан на реальных событиях — эта история случалась со скалолазом Ароном Ралстоном в мае 2003 года.

Погребенный заживо

Экшн в максимально замкнутом пространстве.

Герой фильма Пол находится в Ираке по контракту. Во время засады он теряет сознание, а приходит в себя в тесном гробу. Ему предстоит пережить много психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь в попытках выбраться из неожиданной ловушки.

Гараж

Фильм Эльдара Рязанова.

На заседании гаражного кооператива предстоит выбрать четырех «крайних», которые должны сами отказаться от будущего собственного гаража. Но кто добровольно откажется от такого добра?

Телефонная будка

«Положишь трубку — ты труп». Именно эту фразу слышит главный герой, случайно оказавшийся рядом с уличным телефоном. Ему приходится вступить в эту странную игру.

Окно во двор

Фильм короля ужасов Альфреда Хичкока.

Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену.

Нечто

Научная экспедиция обнаруживает во льдах Антарктики инопланетный космический корабль. Вскрывая его, ученые не подозревали, что выпустят на волю Нечто.

Инопланетная сущность умеет принимать вид любого из них, под подозрением теперь находится каждый.

Кловерфильд , 10

Придя в себя после автомобильной аварии девушка оказывается в подвале у человека, утверждающего, что он спас её от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни.

Бункер

Официантка Фабиана знакомится с дирижером филармонии, который владеет огромным особняком и переживает сложный период — полиция разыскивает его бывшую невесту.

Попадая к нему в дом, Фабиана начинает подозревать что-то неладное.

Оно приходит ночью

Мир поражает зловещая эпидемия. Спасаясь от нее, семья прячется в заброшенном доме в лесу. Однажды на пороге появляются незнакомцы, которых приходится приютить.

Главные правила дома — всегда запирать дверь и никогда не выходить ночью в лес. Но кто-то нарушает эти правила, впуская опасность.

Луна 2112

Астронавт Сэм три года в одиночестве провел на Луне, следя за станцией по добыче редкого газа.

За две недели до возвращения домой Сэм встречает своего сменщика — человека, как две капли воды похожего на него. Что это — галлюцинация или реальность?